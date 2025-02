MANICA E ZANETEL (PD – TRENTINO) * DIGA SUL VANOI: «RICHIESTA VERIFICA A CORTE DEI CONTI, SIAMO AL FIANCO DELLE COMUNITÀ LOCALI»

18.34 - mercoledì 19 febbraio 2025

Diga sul Vanoi: il PD del Trentino al fianco delle comunità locali nella richiesta di verifica alla Corte dei conti. Il Partito democratico del Trentino sostiene convintamente la richiesta di verifica inoltrata dalla Comunità di Valle e dai comuni delle valli del Vanoi e del Primiero alla Corte dei Conti in merito al prosieguo delle fasi progettuali della Diga sul Vanoi.

Riteniamo questo un ulteriore ed utile atto per la battaglia che da più di due anni vede le comunità del Vanoi e del Primiero in prima linea per difendere la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. In un momento in cui il Consorzio del Brenta e la Regione del Veneto rimangono ancora sordi e ciechi nei confronti delle forti prese di posizione dei territori interessati e delle istituzioni provinciali, questa segnalazione è l’ennesima richiesta di attenzione al fine di mettere un punto definitivo alla questione.

Il Partito democratico del Trentino continuerà a supportare e ad essere vicino ai cittadini e cittadine del Vanoi e del Primiero, nonché alle amministrazioni locali affinché si chiuda una volta per tutte questo terribile capitolo.

Alessio Manica

Capogruppo Pd del Trentino

Antonio Zanetel

Segreteria provinciale Pd del Trentino