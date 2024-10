MANICA E MAESTRI (PD – TRENTINO) * IMPRESE: «TENERE IL PUNTO SUI CONTRATTI ESTERNALIZZATI E TUTELE DEL LAVORO»

16.45 - martedì 22 ottobre 2024

Manica e Maestri: tenere il punto sui contratti esternalizzati e sulle tutele del lavoro. Interveniamo in merito all’incontro tra le categorie imprenditoriali, l’assessore alle attività economiche e i rappresentanti dei sindacati avvenuto nella giornata di ieri. È stato discusso un tema cruciale, ovvero i contributi pubblici elargiti dalla Provincia alle imprese che adottano contratti collettivi nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative. A tale proposito, chiediamo un ulteriore sforzo da parte dell’assessore Spinelli e della Giunta per introdurre un quadro di regole chiare e condivise che tutelino sia i lavoratori esternalizzati, sia le imprese.

Il contributo pubblico, pari a cento milioni di euro e distribuito su circa seimila beneficiari, rappresenta un investimento significativo da parte della Provincia che riguarda circa il 12% delle imprese del territorio. È dunque evidente l’importanza dell’introduzione di un vincolo di tutela sui contratti esternalizzati, una misura non più rinviabile e fondamentale per garantire diritti e dignità lavorativa a tutti i lavoratori.

Riteniamo che tale accordo deve anche tener conto delle segnalazioni delle imprese, senza mettere in secondo piano la responsabilità sociale che esse hanno nei confronti del territorio. Le imprese necessitano senza dubbio di rassicurazioni circa l’eccessivo aggravio burocratico, ma le rassicurazioni non devono rappresentare una “scusa” per non impegnarsi a fondo nel raggiungimento di un accordo.

Riteniamo inoltre che l’introduzione di tale principio non rappresenta solo una questione economica, ma un impegno etico e sociale che la Giunta deve assumere con responsabilità, nei confronti sia dei lavoratori, specialmente quelli più deboli e precari.

L’opposizione concorda con l’assessore Spinelli sull’importanza di contrastare il fenomeno del lavoro mal pagato, una problematica che richiede un intervento urgente e condiviso. Il lavoro sottopagato e privo di adeguate garanzie, particolarmente diffuso tra i lavoratori esternalizzati, non può più essere tollerato. Pertanto, si invita a proseguire nel dialogo per raggiungere una mediazione che tuteli effettivamente questi lavoratori, spesso vittime di contratti insicuri e con poche prospettive di miglioramento.

Capogruppo Alessio Manica

Consigliera Lucia Maestri