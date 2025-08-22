MANICA E CALZÀ (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * VIGO LOMASO – IMPIANTO BIOGAS: « QUAL È IL FABBISOGNO MEDIO DI SMALTIMENTO DEI LIQUAMI SUL TERRITORIO?»

18.46 - venerdì 22 agosto 2025

Manica e Calzà interrogano la Giunta: “Impianto biogas a Vigo Lomaso, si ascoltino i cittadini”. Il capogruppo Alessio Manica e la consigliera Michela Calzà hanno presentato un’interrogazione alla Giunta provinciale in merito al progetto di un impianto di biogas a Vigo Lomaso, promosso dalla Cooperativa Agricola “Giudicarie Green Energy” s.c.a. L’iniziativa, che prevede l’uso di 18.000 tonnellate di letame per produrre energia, ha sollevato forti preoccupazioni tra i residenti, che hanno espresso il loro dissenso attraverso una petizione.

L’economia circolare e la produzione di energia rinnovabile sono obiettivi prioritari, ma la scelta del sito per un impianto come questo è cruciale. Il progetto, che include due digestori, una vasca di stoccaggio e un capannone a ridosso dei centri abitati di Vigo Lomaso e Dasindo, ha suscitato timori riguardo a possibili emissioni di gas e odori, inquinamento acustico, rischi di sversamento e impatto sul paesaggio.

È fondamentale che la Giunta risponda ai dubbi dei cittadini chiarendo se l’impianto richiederà letame da fuori valle, con un conseguente aumento del traffico pesante. Le domande poste alla Giunta riguardano il fabbisogno medio di smaltimento dei liquami sul territorio, l’eventuale approvvigionamento di materiale da altre zone, la valutazione dell’impatto ambientale e paesaggistico e i rischi legati a emissioni e rumore, data la vicinanza alle abitazioni.

Queste sono preoccupazioni legittime che meritano la massima attenzione. Si chiede, pertanto, trasparenza e un’analisi approfondita per garantire che lo sviluppo sostenibile non avvenga a discapito della qualità della vita e dell’ambiente dei nostri territori.

Capogruppo Alessio Manica

cons.ra Michela Calzà