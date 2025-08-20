MANICA (CONSIGLIO PAT – PD TRENTINO) * SICUREZZA SUL LAVORO: «ABBIAMO CHIESTO L’INTERVENTO IMMEDIATO DELLA GIUNTA, PER CHIARIRE IL CONTESTO DEL DECESSO»

15.18 - mercoledì 20 agosto 2025

Sicurezza sui luoghi di lavoro: azioni immediate per capire in che contesto è avvenuto l’ultimo decesso. Sosteniamo da tempo che la sicurezza sui luoghi di lavoro da tempo è un’emergenza, una priorità sulla quale chi governa questo territorio non si può accontentare di quello che già si fa. Non lo abbiamo solo detto, abbiamo proposto interventi legislativi in questa direzione attraverso il disegno di legge a firma della collega Maestri, proposta ovviamente schiantatasi sul muro della sufficienza della maggioranza.

Il nuovo decesso sul luogo di lavoro, in attesa di capire esattamente le ragioni e le motivazioni, chiede un surplus di azione al governo provinciale: perché quello è un cantiere pubblico, perché qualcuno sta dicendo che i turni di lavoro erano ben oltre il lecito. Se la sicurezza sul lavoro è un diritto per tutti in qualsiasi luogo è un dovere in più quando si è davanti ad un cantiere di natura pubblica, perché non basta fare infrastrutture e aprire cantieri bisogna anche garantirne la qualità e l’eccellenza in ogni suo aspetto. Ci attendiamo dalla giunta provinciale un’azione immediata per capire in che contesto sia avvenuto questo decesso.

