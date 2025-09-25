“MAKER FAIRE ROME 2025“ * INNOVAZIONE: «5 I PROGETTI INNOVATIVI DAL TRENTINO-ALTO ADIGE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ROBOTICA (17-19/10)»

12.53 - giovedì 25 settembre 2025

I maker del Trentino – Alto Adige protagonisti al Maker Faire Rome 2025. Torna la Maker Faire Rome e i maker del Trentino – Alto Adige sono grandi protagonisti.

Si svolgerà dal 17 al 19 ottobre 2025 la XIII edizione della Maker Faire Rome, manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, vetrina per innovatori, maker, ricercatori e appassionati da tutta Europa che si incontrano per presentare i propri progetti e condividere conoscenze e scoperte.

Idee, prototipi, progetti innovativi e decine di live conference già allestite per la fiera dell’innovazione più importante d’Europa, che si terrà negli spazi del Gazometro Ostiense a Roma.

Un evento che conferma il suo ruolo di catalizzatore dell’ecosistema dell’innovazione italiano e punto di riferimento per la community internazionale dei maker.

Il Trentino – Alto Adige c’è e sono 5 i progetti innovativi in programma, che spaziano dall’intelligenza artificiale alla robotica, dalla sostenibilità ambientale al food-tech, dalla mobilità smart alle tecnologie per la salute. Progetti che rappresentano l’eccellenza del territorio e la capacità di innovazione delle realtà locali, dalle startup alle scuole, dagli enti di ricerca ai maker individuali. I visitatori potranno scoprire come la creatività, la tecnologia e l’ingegno trentini si traducono in soluzioni concrete per le sfide del futuro, confermando ancora una volta il ruolo strategico dei territori nell’ecosistema dell’innovazione italiana.

Ecco una selezione dei progetti trentini protagonisti a Maker Faire Rome 2025:

Oltre il Visibile

Installazione interattiva alla scoperta dei limiti della visione umana per esplorare quanto non vediamo di ciò che ci circonda ogni giorno.

AnReAL – Augmented Reality Active Learning

App innovativa per visori di Realtà Aumentata che rende finalmente reale la fisica del moto, permettendo di visualizzare traiettorie di oggetti reali e grandezze fisiche prima invisibili.

ALPINE

Progetto di robotica avanzata che integra intelligenza artificiale ed elettronica IoT per applicazioni specializzate in ambienti complessi.

FabLab UniTrento: Technology You Can Touch

Laboratorio di fabbricazione digitale universitario che rende la tecnologia tangibile attraverso progetti pratici per studenti e bambini.

La Ghigliottina a Scuola – Nuovo Strumento Didattico

Ghigliottina 2.0 originale strumento didattico per test di impatto su prototipi studenteschi, con replay tramite fotocamere ad alta velocità.