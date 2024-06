MAGNIFICA COMUNITÀ FIEMME * CONVEGNO CAVALESE (TN): «”UN DEMANIO COLLETTIVO SFIDE DI FRONTE ALLE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO”, 5/7 ORE 14.30»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il 5 luglio a Cavalese un convegno per parlare del ruolo dei demani collettivi nei circuiti di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, in particolare modo delle acque.

La Magnifica Comunità di Fiemme guarda al futuro. E lo fa interrogandosi su quali strategie adottare per affrontare le sfide del Terzo Millennio. Centrale è la questione della sostenibilità economica, ora che la tempesta Vaia e la conseguente epidemia di bostrico hanno consumato il patrimonio che l’ente generalmente tagliava in oltre 20 anni. I cambiamenti climatici, le dinamiche del mercato, le normative in continua evoluzione impongono un cambio di paradigma. Il legname non potrà più essere la rendita primaria dell’ente, che sempre più dovrà saper far fruttare gli altri benefici che il bosco mette gratuitamente a disposizione, i cosiddetti “servizi ecosistemici”: conservazione della biodiversità, stoccaggio e sequestro del carbonio, servizi di regolazione idrica, conservazione del suolo e servizi ricreativi concorreranno insieme alla costruzione di una prospettiva di lungo termine per il futuro di un demanio collettivo quasi millenario – il riconoscimento giuridico ufficiale risale al 1111 con i Patti Ghebardini – che ha un ruolo non solo identitario, ma anche economico e sociale.

Partendo da queste considerazioni e con un particolare focus sulla titolarità della risorsa idrica, venerdì 5 luglio alle 14.30 nello storico palazzo dell’ente a Cavalese, si terrà un convegno dal titolo “La Magnifica Comunità di Fiemme: un demanio collettivo di fronte alle sfide del terzo millennio”. “Fino ad ora alla Magnifica Comunità di Fiemme non è mai stata riconosciuta e valorizzata, se non per l’uso civico della pesca, quella titolarità sulle acque che sia la Cassazione che la normativa (con la Legge 168/2017) le assegna”, spiega lo scario Mauro Gilmozzi. “Per capire quali sono i margini per il riconoscimento dei diritti dei Vicini sulle acque, abbiamo firmato un accordo con la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. Lo studio ha definito quali sono gli spazi che la normativa europea, nazionale e provinciale sulle derivazioni idriche lascia aperti per qualche sfruttamento di tale proprietà, sia in termini di compensazione nei confronti dei concessionari già operanti sul territorio nell’ambito della produzione di energia idroelettrica, sia in termini di utilizzabilità diretta. L’auspicio è che l’approfondimento giuridico che presenteremo al convegno sia la base sulla quale costruire un dialogo costruttivo e proficuo con le istituzioni pubbliche per giungere al riconoscimento di quello che noi riteniamo un diritto dei Vicini”.