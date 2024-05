MAGGIORANZA CONSILIARE – TRENTO * SCADENZA ELETTORALE: «GRAZIE AL SINDACO IANESELLI, PER L’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ IN ANNI DI GRANDI TRASFORMAZIONI»

14.43 - giovedì 23 maggio 2024

Le consigliere e i consiglieri di maggioranza del Consiglio Comunale di Trento, al termine della giornata di approfondimento in previsione dell’assestamento di bilancio, che segnerà l’ultimo momento di scelte rilevanti per la città prima dell’appuntamento elettorale a scadenza della consiliatura, esprimono al Sindaco Franco Ianeselli un forte ringraziamento per l’impegno di ascolto dei cittadini e di assunzione delle conseguenti responsabilità in anni di grandi trasformazioni.

Il lavoro da parte del Sindaco e della Giunta per la realizzazione del programma – incentrato sui temi della qualità della vita, dello sviluppo e della mobilità, del sociale, del volontariato, della cultura e dello sport, del sostegno alle famiglie per i servizi per l’infanzia e per gli anziani e per la casa, della tutela dell’ambiente, dell’accoglienza, della trasformazione urbana – si è concretizzato in iniziative ed investimenti rilevanti, caratterizzati da innovazione, serietà e rigore.

Sulla base di queste considerazioni la maggioranza di Palazzo Thun esprime soddisfazione per il percorso fin qui compiuto e invita le forze politiche che compongono l’Alleanza a sostegno del Sindaco Franco Ianeselli ad avviare al più presto il lavoro in vista della scadenza elettorale del prossimo anno per portare a compimento nel prossimo mandato le iniziative di cambiamento della città.

Andrea Robol

Coordinatore maggioranza comunale