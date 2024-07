MAESTRI (PD – TRENTINO) * “MUSICA ARENA”: «CENTRO “S. CHIARA”, SEMPRE PIÙ AVVOLTO NELLA CONFUSIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE»

07.47 - martedì 9 luglio 2024

Lucia Maestri interroga per capire cosa sta succedendo al Centro S. Chiara, sempre più avvolto nella confusione organizzativa e gestionale.

Mentre continuano a lievitare le spese per i lavori di messa in sicurezza ed agibilità dell’area S. Vincenzo, il Centro Servizi culturali “S. Chiara” diffida ripetutamente – e peraltro sembra altrettanto infruttuosamente – alcuni organizzatori locali di eventi promozionati all’insaputa del Centro stesso.

Al contempo però, lo stesso ente funzionale risulta abbia rinnovato l’incarico organizzativo degli appuntamenti estivi alla “Trentino Music Arena” al medesimo soggetto privato che già lo scorso anno li aveva allestiti, senza alcuna gara d’affido ma con un incarico diretto. Così facendo il Centro S. Chiara dimentica di essere assimilabile giuridicamente ad un ente pubblico e come tale soggetto al rispetto della vigente normativa in materia di incarichi esterni.

Volendo vederci chiaro in tutta questa confusione, la Consigliera del PD Lucia Maestri ha depositato una interrogazione chiedendo lumi sui criteri adottati dall’ente per la selezione delle collaborazioni esterne; sulle procedure d’affido degli eventi estivi per l’anno 2024; sul rimborso dei biglietti già venduti per l’annullato concerto del gruppo musicale “Subsonica”; sulle spese fin qui sostenute per la gestione complessiva della “Music Arena” ed, infine, sull’opportunità di avviare una riflessione politica circa l’attuale organizzazione del Centro S. Chiara.

Lucia Maestri

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd del Trentino)

