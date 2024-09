MAESTRI (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE: ORSI: «ANCORA CONSULENZE PER “COMUNICARE” SUI GRANDI CARNIVORI?»

07.07 - martedì 3 settembre 2024

Seguendo un copione consolidato, la Giunta provinciale ha assegnato negli scorsi mesi l’incarico di seguire la comunicazione sul delicato tema degli orsi ad una nota società romana (alla faccia dell’attenzione alle aziende locali) che deve, fra l’altro, “agevolare il funzionamento dei lavori” del Tavolo Grandi Carnivori.

Per capire il senso di una scelta piuttosto originale, considerato che la Provincia dispone di un nutrito Ufficio Stampa al quale affidare senza costi ulteriori ogni comunicazione istituzionale, la Consigliera del PD del Trentino Lucia Maestri ha depositato una interrogazione per sapere le ragioni di un simile incarico; i motivi che hanno portato all’affido a questa nota società nazionale ed i costi del medesimo, nonché gli esiti in dettaglio del sondaggio commissionato sul tema della presenza ursina nei boschi trentini ed i costi del medesimo.

Considerato che il “consiglio” offerto da questi esperti sembra essere quello di fornire all’opinione pubblica il minimo indispensabile ed alla luce dell’evidente danno di immagine che abbiamo ricavato dalla mancata gestione di tutta la vicenda, la Cons. Maestri chiede anche di sapere cosa significa la presenza dei consulenti per la comunicazione al Tavolo Grandi Carnivori, per “agevolare il funzionamento dei lavori” dello stesso.

