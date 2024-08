MAESTRI (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * ICE RINK – BASELGA DI PINÉ: «PRIMO LOTTO LAVORI, PER QUALE RAGIONE LA GARA È ANDATA DESERTA?»

Track” (pista corta), per le quali si sta provando a correre ai ripari ricercando accordi tecnici con le società sportive di Pergine Valsugana e di Trento, per poter utilizzare i rispettivi palazzetti del ghiaccio per gli allenamenti. Ma, a tutt’oggi, non sembrano ancora esserci certezze. Tutto naviga in un mare di indeterminatezza, mentre le soluzioni rimangono affidate alla disponibilità del Volontariato e delle sue risorse e le strutture dell’”Ice Rink” diventano ogni giorno più fatiscenti.

La ditta che doveva seguire i lavori – Simico s.p.a. – non offre risposte certe su tempi e modi della realizzazione dei citati lavori di rinnovo degli impianti e così sembra agire anche la Provincia, in una confusione totale e disarmante. Nessuna reazione, nessuna presa di posizione istituzionale, nessuna assunzione di responsabilità e, soprattutto, nessuna ipotesi alternativa è stata messa fino ad ora in campo dalla Provincia e dall’Amministrazione comunale di Baselga di Pinè, lasciando la navigazione in completa balia delle onde.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

– per quali ragioni la gara di aggiudicazione del primo lotto dei lavori di rinnovo dell’ “Ice Rink” di Baselga di Pinè è andata deserta, nonostante l’imponente mole del capitale messo a gara;

– quali tempi sono oggi, ragionevolmente, prevedibili per tali lavori e quando gli stessi potranno essere conclusi;

– quali iniziative si intendono elaborare e mettere in campo per fronteggiare una situazione emergenziale e che comporta scelte immediate, al fine di non far naufragare la stagione sportiva 2024 – 2025, anzitutto per le categorie giovanili degli sport del ghiaccio;

– quali differenze tecniche esistono fra l’ “Ice Rink” di Baselga di Pinè e la “Ritten Arena” di Collalbo/Klobenstein, tali da orientare verso quest’ultima la scelta della Federazione Soprt Ghiaccio del C.O.N.I..