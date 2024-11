MAESTRI (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * FINANZIAMENTI: «POLITICHE TURISTICHE, QUAL’È IL PROGETTO DELLA VALLE DEL FERSINA?»

11.03 - venerdì 15 novembre 2024

Quale turismo nella Valle del Fersina. Lucia Maestri interroga su finanziamenti e politiche turistiche. Le politiche turistiche della Giunta provinciale sono la plastica rappresentazione dell’incapacità della stessa di elaborare progetti minimamente coerenti ad una linea di che di fatto apre a quelle “seconde case” per fini turistici nella Valle del Fersina, tanto osteggiate invece nelle Valli dell’Avisio. Da un lato gli allarmi per l’”overtourism” e dall’altro l’incentivo a rendere turisticamente appetibili baite e fienili di montagna.

Su tali temi, la Consigliera del PD Lucia Maestri ha presentato una interrogazione, al fine di conoscere gli obiettivi politici del progetto sostenuto dalla Provincia e denominato “La forza delle minoranze: rinascita di un borgo di matrice germanica sulle Alpi” e di finanziamenti dello stesso nel quadro degli interventi finanziati dal P.N.R.R e qual’è il progetto della Valle del Fersina, nel più ampio quadro delle politiche turistiche della Provincia.

Ma l’attenzione dell’interrogante si concentra anche sull’originalità del fatto che le domande di finanziamento accolte, per la ristrutturazione a fini turistici di baite e fienili, siano in prevalenza quelle presentate dagli Amministratori pubblici del Comune interessato al progetto, per un totale di quasi 2 milioni di euro. Stranezze del turismo trentino!

cons.ra Lucia Maestri PD del Trentino