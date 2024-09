MAESTRI (PD TRENTINO) – INTERROGAZIONE * CENTRO STUDI SULLE AUTONOMIE: «SPRECO O INNOVAZIONE?»

Oggetto: Centro studi sulle Autonomie : Spreco o innovazione?

Lo scorso 3 settembre, una nota ufficiale dell’Ufficio Stampa della Provincia (comunicato n. 2238) annunciava le iniziative poste in essere per l’edizione del corrente anno della “Giornata dell’Autonomia”, fissata per la data del 5 settembre.

Fra le molte proposte lanciate per l’occasione, anche estemporanee come la creazione dell’”Ambasciatore dell’Autonomia”, spicca però la dichiarata volontà di dar vita, finalmente, al tanto agognato “Centro Studi sulle Autonomie”, il cui compito sembra essere quello di mettere a disposizione “strumenti anche per chi si sta affacciando al tema dell’autonomia, che è sempre in continua evoluzione” (sic!)

Quella del Centro Studi però non è una novità. Da anni, soprattutto il PATT, chiede l’istituzione di un organismo la cui ripetitività con altri soggetti istituzionali, che da anni si occupano dell’autonomia, del suo studio, della sua divulgazione e del suo monitoraggio, è di tutta evidenza e ridondanza, posto che del tema se ne occupa già l’Università di Trento in alcune sue Facoltà e Dipartimenti; la Fondazione Museo storico del Trentino; la Fondazione “Alcide Degasperi”e la Fondazione “Bruno Kessler”, nonché un apposito Assessorato istituito recentemente e affidato, com’è ovvio, al PATT.

Accanto a tutto questo vasto armamentario di enti e studiosi, ecco adesso il Centro Studi del quale percepivamo chiaramente la mancanza e che verrà affidato, come da tradizione, a qualche “fedele” custode di sante memorie.

A ben vedere, forse, il Centro Studi potrebbe servire veramente, almeno per “spiare” ciò che sta accadendo all’autonomia speciale, messa alla berlina dalla politica centralista, statalista ed antiautonomista dell’attuale Governo nazionale e, soprattutto, del suo principale partito di maggioranza.