MAESTRI (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA: «CORRISPONDONO AL VERO LE DICHIARAZIONI DELL’EX PRESIDENTE DIVINA?»

Una intervista illuminante. Dopo le dichiarazioni pubbliche dell’ex Presidente del Centro S. Chiara, Lucia Maestri interroga sui temi sollevati nell’intervista.

Le recenti dichiarazioni rilasciate dal già Presidente del Centro Servizi culturali S. Chiara palesano evidenze che, fino a questo momento, potevano solo essere intuite, circa la gestione della Trentino Music Arena e l’invasività decisionale della Presidenza della Giunta provinciale. Si tratta di affermazioni di rilievo e rese ancor più importanti proprio per i ruoli del loro autore, che non riducono la questione a pettegolezzo, ma la investono di una credibilità politica non secondaria.

A fronte dei non pochi quesiti che l’intervista del Sen. Sergio Divina solleva, la Consigliera del PD Lucia Maestri ha depositato oggi una specifica interrogazione in Consiglio provinciale, chiedendo lumi su tali dichiarazioni; sul grado di autonomia reale dell’ente funzionale Centro S. Chiara; sulla spesa per gli eventi dell’estate 2023 e sulla configurazione della stessa, nonché sulle competenze degli uffici della Presidenza della Giunta provinciale nell’organizzazione e nella scelta degli artisti da proporre in quegli eventi.