MAESTRI (PD) – INTERROGAZIONE * DIMISSIONI CONFESERCENTI DA “COORDINAMENTO PROVINCIALE IMPRENDITORI”: «COSA SUCCEDE NEL MONDO IMPRENDITORIALE TRENTINO?»

In questo clima d’ansia e di discussione, giungono le dimissioni del Presidente di Confesercenti dal C.P.I.

Ma, in realtà, cosa sta succedendo? Ad uno sguardo minimamente disincantato l’intera operazione sembra forse, al di là delle reciproche e prevedibili sfiduce, più una sorta di “regolamento di conti” intestino ai mondi produttivi regionali, anzichè una lungimirante scelta politica di apertura a forze nuove del sistema commerciale ed economico locale. se così dovesse essere, chi ne esce comunque penalizzata è la nostra economia che non riesce a fare massa critica e quindi fatica più di altre a posizionarsi vantaggiosamente sui mercati. E tutto questo avviene nell’assordante silenzio della politica provinciale la quale, secondo una ormai consolidata prassi, volge altrove lo sguardo e, a parte qualche frase di circostanza, non prende alcuna posizione e non chiarisce il suo orientamento in proposito.

L’immagine che ne emerge insomma è quella di una sostanziale incapacità di governare i problemi ed una più comoda predisposizione a subirli.

Ciò non fortifica il sistema e non rende protagonista la politica in scelte e decisioni che influiscono sul destino individuale e collettivo della nostra comunità. In altre parole, l’attendismo di antica memoria dorotea sembra ritornato in auge ed utilizzato quale meccanismo di soluzione delle questioni più complesse e difficili. Mentre una cocciuta ostinazione impone un dibattito anacronistico e stantio sul futuro delle infrastrutture locali, l’economia soffre una carenza evidente di regia politica e sembra destinata a perdersi nelle derive più diverse.

Eppure il ruolo della Provincia autonoma, in una situazione come quella qui descritta, non può essere quello dello spettatore passivo, ma deve almeno assumere le funzioni di un arbitraggio onesto ed imparziale; un arbitraggio che deve interrogarsi sulla rotta intrapresa da “mani infeconde” e che rischia di causare danni rilevantissimi al sistema economico trentino.

Davanti a questa complessità ed a questo evidente garbuglio istituzionale e politico, la Giunta provinciale è qui chiamata a rispondere ad alcuni quesiti irrinunciabili.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

– se la stessa era a conoscenza , in qualsiasi modalità, delle decisioni improvvisamente assunte dal Presidente uscente della C.C.I.A.A. di Trento, rispetto al rinnovo dei vertici camerali e quale giudizio politico esprime in proposito;

– se, rispetto a quanto accaduto in queste ore con le dimissioni dal C.P.I. di Confesercenti del Trentino, la Giunta provinciale intende intervenire nelle forme possibili e secondo una chiara linea politica, almeno al fine di salvaguardare la funzionalità di uno strumento come il C.P.I.;