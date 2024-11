MAESTRI (PD) * ELEZIONI COMUNALI – “GENERAZIONE TRENTO: «IL CANDIDATO SINDACO GEAT INIZIA DISPREZZANDO, FINISCE ODIANDO?»

17.03 - martedì 19 novembre 2024

Lucia Maestri interviene sulle dichiarazioni del candidato sindaco Geat. Si inizia disprezzando e si finisce odiando? Se il buongiorno si vede dal mattino, l’impressione è che più che “Generazione Trento”, qui si stia delineando la “Generazione odio”.

La nota stampa, apparsa su un quotidiano on-line e con la quale un candidato sindaco a Trento presenta il suo legittimo progetto e delinea il proprio profilo programmatico, si conclude con l’espressione chiara del proprio “disprezzo” per gli avversari.

Pur non volendo entrare nel merito del confronto elettorale, non si può non stigmatizzare coloro che fanno del disprezzo il vessillo di una proposta politica per la città. Altri, in passato, hanno disprezzato chi non la pensava come loro, ritenendo sé stessi la razza superiore e padrona. Le parole hanno sempre un peso specifico. Soprattutto in politica. Dimenticarlo o usarle con leggerezza è pericoloso, anzitutto per la democrazia.

Cons.ra Lucia Maestri