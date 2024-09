MAESTRI E MANICA (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * CASTEL MADRUZZO: «COSA STA SUCCEDENDO?»

10.06 - martedì 17 settembre 2024

Dapprima la stampa nazionale ora anche la Procura della Repubblica. Ma cosa succede a Castel Madruzzo? E’ questo il senso di una interrogazione, depositata oggi dai Consiglieri del PD del Trentino Lucia Maestri e Alessio Manica, costruita attorno al complicato e, per molti versi, misterioso affare di compravendita dell’antico maniero madruzziano in Valle dei Laghi, che vede la Provincia rifiutare il proprio diritto di prelazione.

Davanti a questo scenario, una strana società – la “Trentini Latini s.r.l.” – sembra a buon punto nell’acquisto dell’immobile storico. La società è largamente partecipata da un’altra società americana, con sede nel paradiso fiscale dello Stato del Delaware e quest’insieme imprenditoriale sembra avere lo scopo di aprire nel castello un hotel di gran lusso.

Per provare a fare un minimo di chiarezza, i Consiglieri Maestri e Manica interrogano la Giunta provinciale per sapere come mai la stessa ha rinunciato al diritto di prelazione, avendolo invece esercitato per l’acquisizione di Castel Valer; se ci sono stati contatti fra gli acquirenti attuali e la Provincia e cosa intende fare la stessa ed il Comune di Madruzzo a fronte della necessità di variazione del P.R.G. ed, infine, quali sono le linee politiche della Giunta provinciale in materia di nuovi hotel a cinque stelle sul territorio.

