MAESTRI E MANICA (PD – TRENTINO) * EMERGENZA RETRIBUTIVA: «SGRAVI IRAP E PATTO SUI SALARI, A QUANDO IN TRENTINO?»

11.34 - giovedì 31 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Sgravi Irap e patto sui salari, a quando in Trentino?” La decisione della Giunta provinciale di Bolzano di vincolare l’accesso agli sgravi Irap solo alle aziende che aumentano i salari in forza di accordi integrativi firmati con i sindacati maggiormente rappresentativi ha il merito di valorizzare concretamente la contrattazione decentrata e dare più potere al dialogo tra organizzazioni dei lavoratori e delle imprese a livello territoriale e aziendale.

Questo è stato possibile perché il presidente Kompatscher ha scommesso sul rapporto con le parti sociali ed economiche dicendo loro che, in assenza di un accordo, l’aliquota Irap non sarebbe stata ribassata. In Trentino invece sono mesi che la Giunta provinciale annuncia misure per superare l’emergenza retributiva, senza che ad oggi sia stata prospettata neppure una bozza del patto sui salari annunciato ormai undici mesi fa. Anzi ad oggi anche le leve economiche per rafforzare la contrattazione non sono state messe a disposizione delle parti sociali visto che finora la Giunta Fugatti non ha discusso di sgravi Irap vincolati all’aumento delle retribuzioni, come richiesto anche dai sindacati.

Come Partito Democratico in vista della discussione della legge di stabilità e del bilancio di previsione per il 2025 proporremo quindi alle parti sociali di adottare lo stesso meccanismo previsto a Bolzano. Inoltre sosterremo la definizione a livello provinciale di un salario vitale, come previsto recentemente da una mozione del Consiglio comunale di Trento, che attraverso la contrattazione collettiva possa garantire retribuzioni dignitose in particolare agli addetti dei servizi che, come testimoniano i dati più recenti sulla crescita della povertà relativa anche in Trentino, rischiano di scivolare nell’indigenza pur lavorando.

*

Cons.ra Lucia Maestri

Cons. Alessio Manica