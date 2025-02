MAESTRI E MANICA (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: «PERCHÉ LA CREAZIONE DELL’UFFICIO INIZIATIVE PER IL PUBBLICO?»

14.53 - mercoledì 26 febbraio 2025

Cosa succede al Castello del Buonconsiglio? Lucia Maestri e Alessio Mancia chiedono trasparenza e dati certi sulle attività del museo.

Con questo titolo, i Consiglieri del PD del Trentino L. Maestri e A. Manica hanno depositato una interrogazione in Consiglio provinciale, tornando così ad occuparsi di ciò che sta accadendo al Castello del Buonconsiglio. I temi che hanno mosso questa richiesta di chiarezza partono dalla constatazione di una comunicazione e promozione del museo ad alto costo ed insufficiente ritorno economico e che sembra prevalere su molte altre attività del museo stesso, assorbendo anche larga parte del personale. In questo contesto rientra anche il già noto tema delle posizioni apicali, gestite con il comodo meccanismo delle “dirigenze sostitute” ed in costante assenza di concorsi pubblici idonei a nominare dirigenti e direttori in via definitiva e secondo regole di trasparenza.

In attesa di conoscere tempi e modalità per l’individuazione del nuovo dirigente generale del museo, i due Consiglieri pongono quindi una corposa serie di quesiti alla Giunta provinciale che vanno dalle ragioni della creazione di nuovi Uffici, ai costi degli stessi e da alcune scelte progettuali ai criteri di affido degli incarichi esterni ed ai motivi della mancata rotazione dei dirigenti degli enti museali, che invece si applica ai loro colleghi della Provincia.

*

Lucia Maestri e Alessio Manica

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd del Trentino)