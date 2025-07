MAESTRI (CONSIGLIO PAT-PD) – INTERROGAZIONE: «PARTECIPAZIONI “FONDAZIONE MUSEO STORICO” IN COOPERATIVA IN PERDITA DA ANNI, ANTICO NODO DA SCIOGLIERE»

09.42 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, UN ANTICO NODO DA SCIOGLIERE

Lucia Maestri interroga sulle partecipazioni della Fondazione Museo Storico in una cooperativa in perdita da anni.

Recentemente la Corte dei Conti, nel suo giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Provincia per l’anno 2024, ha messo in evidenza, fra altre importanti questioni, anche il nodo delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali della Provincia stessa.

Nello specifico, sotto la lente della Magistratura contabile è finita la Fondazione Museo Storico del Trentino per la sua partecipazione onerosa nella cooperativa “Clio servizi per la cultura e il territorio s.ca.r.l.”, che chiude i suoi bilanci dal 2018 in perdita.

A tale proposito, la Cons.a Lucia Maestri del PD del Trentino ha depositato oggi una interrogazione per capire le cause di tali perdite e quanto le stesse influiscano sul bilancio della Fondazione Museo Storico, nonché cosa scrive in proposito il collegio dei revisori dei conti; per quali ragioni la Fondazione mantiene le sue partecipazioni in una società costantemente in perdita e chi sono i vertici ed il personale di tale società.