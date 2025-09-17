MAESTRI (CONSIGLIO PAT-PD) – INTERROGAZIONE * MUSEI TRENTINI: «A QUANDO IL DIRETTORE DEL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO?»

12.02 - mercoledì 17 settembre 2025

A QUANDO IL DIRETTORE DEL BUONCONSIGLIO?

Lucia Maestri interroga sull’ancora mancata nomina del nuovo direttore Sono trascorsi oltre due mesi da quando la Commissione esaminatrice ha concluso il suo lavoro di selezione per l’individuazione dei candidati possibili per la direzione del “Museo Castello del Buonconsiglio – Monumenti e Collezioni provinciali”. Più di settanta giorni spesi invano in un ritardo inspiegabile e imbarazzante, che danneggia l’organizzazione museale, la sua programmazione e il serio lavoro dei dipendenti.

È una situazione che ha superato ogni limite e che appare solo come uno scontro fra poteri, consumato a danno delle istituzioni; uno scontro del quale, purtroppo e ancora una volta, la Giunta provinciale non si assume alcuna responsabilità, abdicando così al suo ruolo e ai suoi doveri. A fronte di tutto ciò, la Consigliera del PD del Trentino, Lucia Maestri, ha depositato oggi l’ennesima interrogazione, volta a comprendere i motivi di questo grave ritardo e le intenzioni della Giunta provinciale in proposito.

Egregio Signor Claudio Soini Presidente del Consiglio provinciale

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: A QUANDO LE NOMINE DEI DIRETTORI DEI MUSEI?

A quanto risulta, lo scorso 9 luglio si sono tenuti i colloqui per l’individuazione del direttore del “Museo Castello del Buonconsiglio – Monumenti e Collezioni provinciali”. Si trattava di una selezione basata su titoli e appunto colloquio e oggi, ad oltre due mesi di distanza da quell’appuntamento, nessuna nomina è stata ancora portata all’approvazione della Giunta provinciale.

Se vale l’antico proverbio. “vox populi, vox dei”, pare che l’incredibile ritardo sia ascrivibile ad una sorta di “scontro” intestino all’Esecutivo circa la candidata o il candidato da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale. Una “singolar tenzone” insomma, nella quale sembra si stiano fronteggiando il Presidente della Provincia e l’Assessora alla Cultura, ognuno con il suo “direttore in pectore”.

Ma, non essendo costume della scrivente cedere al pettegolezzo, il tema va affrontato secondo altre misurazioni. Infatti, appare oltremodo ingiustificabile il ritardo fin qui accumulato in una nomina che, tutto sommato e dopo le valutazioni della competente Commissione giudicatrice, non dovrebbe essere gravata da particolari complessità. Comunque sia, una delle principali istituzioni museali del territorio rimane bloccata dall’incapacità della Giunta provinciale di fare il suo lavoro, ovvero di decidere e di assumersene le responsabilità.

Ancora una volta stupisce la leggerezza con la quale il governo dell’autonomia affronta questioni rilevanti, come quelle qui richiamate, proiettando su queste nomine il sospetto di una lottizzazione politica in atto, che costituisce un danno per le istituzioni e per l’intera comunità trentina. In altre parole, ciò che sta avvenendo porta in superficie, non solo comportamenti inqualificabili, ma soprattutto una sorta di “cultura” dell’occupazione del potere, nella quale prevale sempre più la fedeltà sulla competenza.

Ma i musei – come molti altri istituti, enti funzionali ed agenzie della nostra specialità – non si possono guidare solo fondandosi sull’adesione convinta e passionale al dettato della maggioranza politica e delle sue espressioni di governo. Gli esiti di simili atteggiamenti li abbiamo già visti, purtroppo, con la recente “governance” del Centro Servizi culturali “S. Chiara” che, in nome dell’ossequio costante e prono ai voleri della Giunta provinciale e dell’incapacità di difendere l’autonomia del Centro, ha mandato in crisi il bilancio dell’ente, al punto tale da imporne il commissariamento.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere – quali motivi la stessa adduce per giustificare questo oltre due mesi di ritardo nella nomina del direttore del “Museo Castello del Buonconsiglio – Monumenti e Collezioni provinciali”;

– quando ritiene di poter dar corso finalmente a tale urgente nomina, posto che il blocco della stessa incide sulla funzionalità piena del museo;

– quali criteri la stessa adotta per giungere ad individuare il candidato giudicato più idoneo a ricoprire questa posizione apicale, ovvero se gli stessi si fondano sulle indicazioni emerse dal lavoro della Commissione giudicatrice o se si basano su altri indicatori e per quali ragioni.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Lucia Maestri

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Pd)