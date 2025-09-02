MAESTRI (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * EX ARTIGIANELLI: «QUALE FUTURO PER L’AREA A SUSÀ DI PERGINE VALSUGANA?

12.04 - martedì 2 settembre 2025

Nelle scorse settimane, l’ “Agenzia per gli Appalti e Contratti” della Provincia ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di demolizione del complesso edilizio “ex Artigianelli, nella frazione di Susà a Pergine Valsugana. Si tratta della demolizione del corpo centrale di fabbrica e dei volumi collegati per un totale complessivo pari a 18.000 metri quadri di pertinenze. Si tratta, com’è ovvio, di uno spazio oltremodo appetibile per investimenti di qualsiasi natura e sui quali pare manchi, da parte della Provincia, qualche progetto di utilizzo, anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pergine Valsugana.

A fronte di questa situazione, la Consigliera del PD del Trentino Lucia Maestri ha depositato una specifica interrogazione in Consiglio provinciale al fine di sapere se la Giunta provinciale ha iniziato ad elaborare qualche soluzione per quell’area; se intende coinvolgere il Comune di Pergine Valsugana e se ritiene di destinare lo spazio a edilizia sociale oppure se vuole metterlo sul mercato.

cons.ra provinciale Lucia Maestri PD del Trentino