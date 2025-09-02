Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

MAESTRI (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * EX ARTIGIANELLI: «QUALE FUTURO PER L’AREA A SUSÀ DI PERGINE VALSUGANA?

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.04 - martedì 2 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

 

Nelle scorse settimane, l’ “Agenzia per gli Appalti e Contratti” della Provincia ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di demolizione del complesso edilizio “ex Artigianelli, nella frazione di Susà a Pergine Valsugana. Si tratta della demolizione del corpo centrale di fabbrica e dei volumi collegati per un totale complessivo pari a 18.000 metri quadri di pertinenze. Si tratta, com’è ovvio, di uno spazio oltremodo appetibile per investimenti di qualsiasi natura e sui quali pare manchi, da parte della Provincia, qualche progetto di utilizzo, anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pergine Valsugana.

A fronte di questa situazione, la Consigliera del PD del Trentino Lucia Maestri ha depositato una specifica interrogazione in Consiglio provinciale al fine di sapere se la Giunta provinciale ha iniziato ad elaborare qualche soluzione per quell’area; se intende coinvolgere il Comune di Pergine Valsugana e se ritiene di destinare lo spazio a edilizia sociale oppure se vuole metterlo sul mercato.

*

cons.ra provinciale Lucia Maestri PD del Trentino

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Scarica PDF [93.19 KB]

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.