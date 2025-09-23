MAESTRI (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * DIRIGENZA PUBBLICA: «QUAL È IL QUADRO ATTUALE DELLE ROTAZIONI, EFFETTUATE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI?»

11.09 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il tema dei sempre possibili rischi di corruzione nella pubblica Amministrazione ha imposto, fra gli altri compiti previsti dalla Legge n. 190/2012, all’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) l’adozione di criteri idonei ad assicurare la rotazione dei dirigenti nei vari uffici pubblici, secondo gradualità crescenti di esposizione al rischio corruttivo.

In tal senso si è mossa anche la Provincia autonoma di Trento, attraverso l’adozione del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza 2025/2027” e proprio in avvio dell’operatività di tale Piano diventa opportuno disporre di un quadro generale di conoscenza delle dinamiche dei meccanismi di rotazione della dirigenza pubblica e parapubblica.

In tal senso quindi la Cons.a del PD del Trentino, Lucia Maestri, ha depositato oggi un’articolata interrogazione per conoscere l’attuale situazione delle rotazioni negli ultimi cinque anni della dirigenza provinciale e degli enti funzionali; se tali rotazioni si applicano anche alle fondazioni partecipate dalla Provincia, posto che in tal senso si è espressa anche l’A.N.AC., nonché i periodi di decorrenza dei vari incarichi di direttore negli enti funzionali e nelle fondazioni e gli eventuali strumenti ulteriori ed alternativi adottati dalla Provincia nel caso in cui non sia possibile adottare il principio di rotazione della dirigenza.

*

cons.ra provinciale Lucoa Maestri PD del Trentino