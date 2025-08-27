MAESTRI (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: «IL DIRETTORE GENERALE DE COL DELLA PROVINCIA DI TRENTO È MULTITASKING?»

15.59 - mercoledì 27 agosto 2025

Il Direttore Generale della provincia e multitasking? L. Maestri interroga sulla nomina alla Sovrintendenza ai beni culturali e sulla direzione del Buonconsiglio affidate al Direttore Generale della Provincia.

La recente nomina del Segretario generale della Provincia nel ruolo anche di Sovrintendente dei Beni culturali e di direttore del Museo “Castello del Buonconsiglio Collezioni e Monumenti provinciali” testimonia, ancora una volta, la totale incapacità della Giunta provinciale di operare scelte e nomine adeguate, pur conoscendo da tempo scadenze e obblighi.

Ma questo affannoso incespicare forse potrebbe anche rappresentare un ennesimo tassello di una operazione politico-amministrativa volta a “cinturare” l’Assessore di merito circondandola di figure amministrative e dirigenziali che godono la piena fiducia del Presidente della Provincia.

Ciò non toglie che si tratta di un ennesimo rinvio di scelte importanti, il cui blocco rallenta l’attività amministrativa in essere e le progettazioni in divenire, con pessime ricadute sulle Strutture e sui risultati che le stesse producono in simili condizioni di grave precarietà.

Alla luce di questa considerazioni, la Cons.a del PD del Trentino Lucia Maestri ha depositato oggi una interrogazione per conoscere le ragioni tecniche che hanno portato alla nomina del Direttore Generale della Provincia alla Sovrintendenza ai Beni culturali ed alla direzione del Castello del Buonconsiglio, pur non avendo alcuna competenza specifica per ricoprire tali incarichi e posto che in Provincia esistono anche altre figure idonee a tali scopi; i criteri per la nomina di un Sovrintendente effettivo ai Beni culturali dopo l’attuale “interim” qui richiamato e, infine, se e quando la Giunta provinciale vorrà degnarsi di rispondere alle interrogazioni, da tempo presentate su tali tematiche, rispettando così il dettato regolamentare del Consiglio provinciale.

Cons.ra Lucia Maestri Gruppo cons. PD del Trentino

