LUI (NOI ROVERETO) * VIA FONTANA: «DOPO 4 ANNI TORNERÀ PERCORRIBILE PER TUTTI, MA I LAVORI DOVEVANO ESSERE FATTI PRIMA»

10.41 - giovedì 21 agosto 2025

Lui: dopo 4 anni riapre via Fontana, il centro torna a respirare. Ma i lavori dovevano essere fatti prima, non a settembre.

Da lunedì prossimo via Fontana tornerà percorribile per tutti, non solo per i possessori del permesso di accesso alla Ztl. Una bella notizia, si potrebbe dire, forse qualcuno a Palazzo Pretorio si è convinto dell’inutilità (anche dannosità per molti) di un provvedimento molto contestato?

Purtroppo non è così, la riapertura di via Fontana è stata “forzata” dai lavori di ripristino della pavimentazione pregiata in Borgo Santa Caterina, previsti dal 25 agosto al 9 settembre 2025, tempo permettendo. Però, per almeno questo pur breve periodo il centro tornerà a respirare e quella che è sempre stata la principale porta d’ingresso al centro e alle centinaia di attività economiche che ne garantiscono vivacità, attrattività e vita anche sociale, potrà essere nuovamente percorribile in piena sicurezza, visto che l’ampio marciapiede con sedute e piante di abbellimento garantisce sempre l’incolumità dei pedoni.

Esattamente a quattro anni a 4 anni di distanza dall’estensione della ZTL h24 in via Fontana ed a fasce orarie in Borgo S. Caterina e via Dante (dalle 20 alle 7 del mattino successivo e dalle 20 del venerdì alle 7 del lunedì successivo); anche allora infatti quella che era stata presentata come una “sperimentazione” venne introdotta in agosto, con l’ordinanza 147 del 19 agosto 2021 ma che, dopo due proroghe, è stata resa definitiva a fine ottobre 2023, rivendicata con orgoglio come “scelta politica” dall’assessore di merito, che è sempre lo stesso, oggi come allora, in assenza di dati sui flussi veicolari nei punti nevralgici della città in seguito alla chiusura di via Fontana, che avrebbero inizialmente dovuto “giustificare” tale scelta tra le più impopolari che si ricordino.

Una decisione che ha sollevato, e solleva tutt’ora, proteste e perplessità, non soltanto tra gli operatori economici del centro che hanno riscontrato e reso noto un sensibile calo di clienti e di fatturato, ma anche da parte di molti cittadini, da allora costretti a vere e proprie peripezie per raggiungere il centro ma anche l’ospedale, servizio primario ed essenziale.

Desta perplessità la tempistica di questi lavori, che di solito, giustamente, vengono effettuati in estate a scuole chiuse e con molti cittadini fuori città per le ferie ma avere un cantiere in pieno centro addirittura a settembre, con conclusione prevista proprio alla vigilia della riapertura delle scuole, non è certo la situazione migliore. Ci sono eventi importanti in città in questo periodo, che si auspica portino ad un aumento dei visitatori e dei frequentatori della città. La speranza è che i turni di lavoro siano organizzati con la giusta flessibilità in modo da rendere più rapida possibile l’esecuzione di questi lavori di ripristino, sperando anche nella clemenza del tempo.

Gianpiero Lui

consigliere “Noi Rovereto”