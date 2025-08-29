LUI (NOI ROVERETO) – INTERROGAZIONE * TRASPORTI: «PASSEGGERI IN CALO SUI MEZZI PUBBLICI? RIVEDERE LE TRATTE E GLI ORARI PER INVERTIRE LA ROTTA»

13.28 - venerdì 29 agosto 2025

“Passeggeri in calo sui mezzi pubblici? rivedere le tratte e gli orari per invertire la rotta”. Interrogazione di Lui (“Noi Rovereto”): le istanze dei cittadini sono portate al tavolo del Piano d’area?

I dati riportati dall’Adige portano in evidenza le criticità relative ad un servizio fondamentale come quello di trasporto pubblico per l’intero Trentino e per Rovereto in particolare, anche per il suo ruolo di capofila del Piano d’area della Vallagarina (che comprende i Comuni di Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello e Trambileno).

“Nel contesto delle politiche della mobilità riveste un ruolo essenziale riuscire a rendere il più efficiente posibile il servizio di trasporto pubblico, per evitare che il ricorso al mezzo privato diventi predominante – commenta Gianpiero Lui di “Noi Rovereto”, che sul tema preannuncia un’interrogazione all’assessore di merito -.

Il Consiglio comunale il 23 ottobre 2024 ha deliberato l’affidamento del Servizio di Trasporto pubblico urbano di Rovereto e del Piano d’area della Vallagarina a Trentino Trasporti per ben 10 anni, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, approvando altresì la disciplina generale per la gestione del servizio. Nel corso del dibattito avevo sollevato le criticità segnalatemi da numerosi cittadini relativamente al servizio: in particolare gli orari spesso non coordinati con gli orari dei treni in partenza o transito dalla stazione di Rovereto oppure l’eliminazione della linea del Pollicino che attraversava il centro storico e forniva un servizio prezioso ai tanti cittadine e cittadini, soprattutto anziani, che non possono o non vogliono spostarsi con il mezzo privato. Molti lavoratori utilizzerebbero volentieri il mezzo pubblico per raggiungere il posto di lavoro ma l’incertezza su orari e possibili ritardi scoraggia questa possibilità”.

A fronte di costi per il servizio di trasporto pubblico davvero importanti (oltre 6 milioni di euro nel 2024 i ricavi derivanti alla linea urbana di Rovereto sono scesi nel 2024 a 541.988 (erano stati 553.856 nel 2023); stessa sorte per gli incassi delle linee nell’intera Comunità della Vallagarina è stato di 1,282 milioni nel 2024, in calo di 20.372 euro rispetto al 2023. Il calo dei passeggeri, che viene in gran parte attribuito dalla Trentino Trasporti al calo degli studenti delle scuole superiori (-12,6% a Rovereto) e alla mancata registrazione da parte delle compagnie private che vengono utilizzate per sopperire alla mancanza di autisti, segnala la necessità di un tempestivo approfondimento per mettere a punto le opportune contrimisure.

Al di là dei numeri non deve sfuggire l’importanza strategica di una gestione consapevole delle politiche del trasporto pubblico urbano ed extraurbano per allentare la morsa del traffico che assedia la città da molti anni – aggiunge Lui -, chiedo all’assessore Miniucchi di comunicarmi quante volte si è riunito il tavolo del piano d’area e se sono state portate all’attenzione di Trentino Trasporti le segnalazioni effettuate dal sottoscritto ma anche, come credo, provenienti dalla Circoscrizioni e dai cittadini che si rivolgono all’Ufficio relazioni con il pubblico. Chiedo di sapere anche se sono state messe in campo azioni di sensibilizzazione sull’importanza di utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi, anche alla luce della gratuità esistente per gli “over 70” e l’abbonamento a prezzo simbolico per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Risulta fondamentale integrare le direttive in materia di viabilità, trasporto pubblico e rete delle piste ciclabili per riuscire a soddisfare le esigenze di tutte le fasce della popolazione, senza dimenticare la correlazione con la rete ferroviaria e l’importante ruolo svolto dalla stazione dei treni di piazzale Orsi”.

Gianpiero Lui

capogruppo “Noi Rovereto”