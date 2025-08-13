LUI (CONSIGLIO COMUNE ROVERETO – TN) * FURTI IN CASA: “ CONTINUANO SENZA SOSTA, IL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COSÌ NON SERVE”

21.53 - mercoledì 13 agosto 2025

Ioncursioni e furti in casa continuano senza sosta. il sistema della videosorveglianza così non serve.

I cittadini chiedono protezione e controllo, compito delle istituzioni dare risposte

Non è una novità: furti nelle abitazioni anche alla luce del sole, incursioni nelle attività economiche, tentativi di scasso in città a tutte le ore. La pazienza di operatori economici e cittadini è giunta al limite, prima che gruppi si organizzino in autonomia per sopperire alla mancanza di protezione, è compito delle istituzioni preposte fornire risposte e garanzie alla cittadinanza con tempestività.

“Davvero non si può restare in silenzio di fronte al susseguirsi di questi episodi – commenta Gianpiero Lui, capogruppo in Consiglio comunale di “Noi Rovereto” -. Già nel corso della campagna elettorale dell’anno scorso avevamo raccolto moltissime segnalazioni da parte di cittadine e cittadini che non si sentono al sicuro, credo che la situazione sia, se possibile, addirittura peggiorata. La spudoratezza e temerarietà di questi delinquenti, perché di questo si tratta, va assolutamente fermata facendo loro capire che a Rovereto esiste un sistema di sicurezza che funziona ed è in grado di individuare e perseguire i responsabili di questi atti criminali. Oggi è davvero così?

Bene ha fatto il nostro consigliere circoscrizionale Matteo Pellegrini a segnalare pubblicamente questa problema, e non è la prima volta, anche come residente ha raccolto la preoccupazione degli abitanti della zona. Ma non c’è solo via Bellavista, purtroppo, anche in altri quartieri i cittadini sono alle prese con questi episodi sempre più ricorrenti e crescono timori e preoccupazione”.

Nella risposta alla mia recente interrogazione sull’effettivo utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadino, costato oltre un milione di soldi pubblici, mi è stato risposto che “sono in aumento le richieste di filmati da parte delle Forze di Polizia alla centrale operativa della Polizia Locale, con una proiezione a fine 2025 di 320 richieste. Bene, direi, ma quali sono gli effettivi risultati dell’analisi delle immagini?

Anche alla luce delle potenzialità molto elevate delle sofisticate e modernissime telecamere installate in città, che sono passate dalle 47 unità nel decennio 2012-2021 alle 219 attualmente operative in città. Il collegamento della visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, che la Polizia locale assicura nella fascia oraria 7-24, anche in orario notturno, come da me richiesto, diventa di fondamentale importanza.

Non c’è tempo da perdere perché solo attraverso un’analisi tempestiva incrociata del flussi prodotti da ben 219 telecamere si può pensare di individuare i criminali protagonisti di queste incursioni e scorribande intollerabili, che sono frustranti per la seconda città del Trentino che ha la legittima ambizioni di offrire ed assicurare condizioni di vivibilità e di sicurezza ai propri residente. Accelerare nei processi di integrazione con l’attività delle Forze dell’ordine è una necessità ed un dovere”.

*

Gianpiero Lui

capogruppo “Noi Rovereto” (Trento)