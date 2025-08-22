LUI (CONSIGLIO COMUNE ROVERETO) * RACCOLTA RIFIUTI: «I CESTINI SONO ASSOLUTAMENTE DA MANTENERE, MODIFICANDOLI»

19.41 - venerdì 22 agosto 2025

Lui: cestini assolutamente da mantenere modificandoli. Contro gli incivili servono più controlli e sanzioni.

La questione dell’abbandono dei rifiuti per strada, negli spazi verdi ma anche nei pressi dei cestini rappresenta una vera e propria emergenza, non soltanto a Rovereto, però sicuramente la soluzione non è togliere i cestini. La proposta era già stata avanzata direttamente da Dolomiti Ambiente nell’aprile 2024, sollevando contrarietà e voci di protesta, tanto che fu ritirata. Purtroppo la campagna di sensibilizzazione promossa da Dolomiti Ambiente per il corretto utilizzo dei cestini stradali non ha sortito effetti positivi. Cosa si può fare?

“E’ chiaro che il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, spesso di origine domestica, chiusi in sacchetti di plastica e gettati impunemente nei cestini stradali rappresenta una pratica odiosa ed illegale – così Gianpiero Lui, già candidato sindaco ed attualmente capogruppo di “Noi Rovereto” -. Di fronte all’aumento di tali comportamenti servono provvedimenti straordinari da parte dell’Amministrazione comunale perché cestini straboccanti e sacchetti di rifiuti sparsi per strada provocano un grave danno al decoro degli spazi comuni e alla pulizia ed attrattività dei luoghi pubblici, creando rabbia e frustrazione anche in cittadine e cittadini (la maggioranza) che rispetta le regole e smaltisce correttamente i propri rifiuti, per non parlare poi dei gruppi spontanei di cittadini che si occupano di pulire dove gli incivili sporcano e abbandonano rifiuti con lodevole senso civico.

E’ dovere dell’Amministrazione provvedere, adottando le misure ed i provvedimenti più idonei a questa situazione”.

“Come? Sicuramente il tema dei controlli è fondamentale: se gli autori di questi comportamenti sanno che rischiano seriamente di essere “beccati” e sanzionati ci penseranno molto prima di continuare nella pratica degli abbandoni. Anche su questo credo che il sistema di videosorveglianza all’avanguardia come il nostro (costato finora oltre un milione di euro di soldi pubblici) possa avere un ruolo importante. I tempi sono cambiati: se l’educazione ambientale, le campagne di sensibilizzazione, gli appelli pubblici non sono più sufficienti bisogna passare ai fatti concreti”.

“L’idea di togliere i cestini poco utilizzati o lontani non risolverebbe il problema: pensiamo, invece, come succede altrove, a limitare le aperture dei cestini, lasciando solo piccole fessure attraverso le quali i sacchetti, grandi e piccoli, non possono passare. Non serve inventare nulla, esistono già. Sicuramente la scelta di far pagare ogni singolo sacchetto del rifiuto residuo conferito non ha aiutato il corretto smaltimento: fino a poco tempo fa, infatti, la tariffa rifiuti comprendeva un certo numero di conferimenti, spesso ampiamente sufficiente al fabbisogno di molte famiglie che erano, quindi, maggiormente incentivate ad applicare una corretta differenziazione.

Purtroppo, anche in seguito agli aumenti decisi dalla Giunta comunale per l’anno 2025, alla luce della situazione economica generale non certo esaltante, l’impatto della tariffa rifiuti sui bilanci di aziende e famiglie diventa sempre più rilevante, pur non potendo, ovviamente, questo rappresentare una giustificazione all’abbandono di rifiuti in strada o nei cestini. In ogni caso vanno garantiti pulizia, decoro e condizioni igienico-sanitarie idonee agli spazi pubblici, in particolare nei mesi estivi quando rifiuti organici possono provocare odori ed emissioni spiacevoli e dannose.

Gianpiero Lui

Capogruppo “Noi Rovereto”