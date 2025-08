LUCA GUGLIELMI (ASSESSORE REGIONE TN-AA) * PIANO 2025: “ MINORANZE LINGUISTICHE, OK ALLA VALORIZZAZIONE”:

14.59 - lunedì 4 agosto 2025

Approvato il Piano 2025 per la valorizzazione delle minoranze linguistiche: sostegno a progetti culturali, linguistici, formativi e di comunità

La Giunta regionale ha approvato il Piano programmatico per l’anno 2025 dedicato alle iniziative di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali, su proposta dell’assessore regionale alle minoranze linguistiche Luca Guglielmi.

Il Piano fa seguito all’adozione, da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 24 maggio 2018, n. 3, che ha ridefinito in modo organico ed efficace il sistema di sostegno a favore delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina. Un quadro aggiornato che consente di rafforzare gli strumenti normativi e operativi a disposizione per la tutela e la promozione delle comunità linguistiche storiche.

“Il documento rappresenta uno strumento fondamentale a supporto delle comunità appartenenti alle minoranze linguistiche più piccole presenti sul territorio regionale – ha dichiarato l’assessore – come la minoranza cimbra, mòchena e ladina, riconosciute come componenti vive e preziose dell’identità regionale.

Il Piano sostiene un’ampia gamma di progetti articolati in sei ambiti di intervento, che spaziano dalla promozione linguistica all’educazione, dalla valorizzazione culturale alla comunicazione, fino allo sviluppo del senso di appartenenza e del legame con il territorio”.

Gli interventi previsti mirano a promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità interessate, tenendo conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze.

“Con questo Piano – sottolinea l’assessore Luca Guglielmi – la Regione rinnova il proprio impegno a favore delle comunità linguistiche minoritarie, riconoscendone il ruolo fondamentale nella costruzione di una società coesa, consapevole e attenta alla propria storia. Sostenere la lingua e la cultura delle minoranze non significa solo tutelare un’eredità, ma investire nel futuro delle nostre comunità”.

Tra le misure previste:

Iniziative linguistiche, come corsi di lingua, produzione di materiali didattici e multimediali, attività di traduzione e terminologia, strumenti per l’insegnamento e la diffusione della lingua minoritaria;

Valorizzazione delle identità culturali, attraverso progetti editoriali, artistici, musicali, teatrali e museali, ricerche, scambi scolastici e attività di recupero del patrimonio storico e paesaggistico;

Crescita e sviluppo delle comunità, mediante iniziative formative, progetti normativi, sostegno a mestieri tradizionali e al coinvolgimento attivo delle giovani generazioni;

Comunicazione in lingua minoritaria, con finanziamento di iniziative editoriali, radiofoniche, televisive e digitali;

Consolidamento del legame con il territorio, attraverso progetti di valorizzazione ambientale, culturale e sociale, iniziative sportive e attività per rafforzare la coesione comunitaria;

Promozione e diffusione della conoscenza delle minoranze, tramite eventi, manifestazioni e attività divulgative aperte al pubblico.

Le proposte progettuali saranno valutate anche in base alla qualità, dimensione e impatto delle attività, con attenzione particolare al coinvolgimento delle giovani generazioni, alla sostenibilità delle iniziative e alla capacità di attivare reti collaborative.

Assessore Luca Guglielmi

Das Tätigkeitsprogramm 2025 für die Aufwertung der Sprachminderheiten wurde genehmigt: Unterstützung für Kultur-, Sprach-, Bildungs- und gemeinschaftsbildende Projekte

Die Regionalregierung hat das Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2025 betreffend Initiativen zur Förderung und Aufwertung der Sprachgruppen der Region auf Vorschlag des Assessors für Sprachminderheiten Luca Guglielmi genehmigt.

Das Programm folgt auf den Erlass der neuen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 24. Mai 2018, Nr. 3 durch die Autonome Region Trentino-Südtirol, mit der eine umfassende und wirksame Neufestlegung der Maßnahmen zur Unterstützung der zimbrischen, fersentalerischen und ladinischen Sprach­minderheiten vorgenommen wurde. Dieser aktualisierte Rechtsrahmen ermöglicht eine Stärkung der rechtlichen und praktischen für den Schutz und die Förderung der historischen Sprachgemeinschaften zur Verfügung stehenden Instrumente.

Der Assessor erklärte: „Das Programm ist ein grundlegendes Instrument zur Unterstützung der kleineren in der Region ansässigen Sprachminderheiten – Zimbern, Fersentaler und Ladiner –, die als lebendige und wertvolle Bestandteile der regionalen Identität anerkannt werden. Mit dem Programm wird eine breite Palette an Projekten unterstützt, die in sechs Maßnahmenbereiche unterteilt sind, darunter Sprachförderung, Bildung, kulturelle Aufwertung, Kommunikation, Förderung des Zugehörigkeitsgefühls und der Verbundenheit mit dem Gebiet.“

Die Maßnahmen zielen darauf ab, die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der betroffenen Gemeinschaften unter Berücksichtigung ihrer zahlenmäßigen Größe und ihrer spezifischen Erfordernisse zu fördern.

Assessor Luca Guglielmi betonte: „Mit diesem Programm bestätigt die Region ihren Einsatz für die Sprachminderheiten und erkennt ihre grundlegende Bedeutung für den Aufbau einer von Zusammenhalt geprägten Gesellschaft an, die sich ihrer Geschichte bewusst ist und diese achtet. Die Sprache und Kultur von Minderheiten zu fördern bedeutet nicht nur, ein Erbe zu bewahren, sondern auch in die Zukunft unserer Gemeinschaften zu investieren.“

Vorgesehene Maßnahmen:

Sprachinitiativen, darunter Sprachkurse, Erstellen von Lehr- und Multimediamaterial, Übersetzungs- und Terminologiearbeit, Instrumente für den Unterricht und die Verbreitung der Minderheitensprachen;

Aufwertung der kulturellen Identität durch Literatur-, Kunst-, Musik-, Theater- und Museumsprojekte, Forschungsprojekte, Schulaustausche und Tätigkeiten zur Erhaltung des historischen und landschaftlichen Erbes;

Wachstum und Entwicklung der Minderheiten durch Bildungsinitiativen, Projekte zur Erarbeitung neuer rechtlicher Instrumente, Unterstützung traditioneller Handwerke und aktive Einbeziehung der jungen Generation;

Kommunikation in den Minderheitensprachen durch Finanzierung von Initiativen im Verlagswesen, Rundfunk- und Fernsehsendungen sowie Initiativen im Bereich der digitalen Medien;

Stärkung der Verbundenheit der Minderheiten mit dem jeweiligen Siedlungsgebiet durch Projekte zur Aufwertung des Lebensraums, der Kultur und sozialen Entwicklung, Sportinitiativen und Tätigkeiten zur Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls;

Förderung und Verbreitung der Kenntnisse über die Minderheiten durch Events, Veranstaltungen und Informationsarbeit für ein breites Publikum.

Die Projektvorschläge werden auch anhand der Qualität, des Umfangs und der Auswirkungen der Tätigkeiten bewertet, wobei besonderes Augenmerk auf die Einbeziehung der jungen Generation, die Nachhaltigkeit der Initiativen und die Fähigkeit zur Schaffung von Kooperationsnetzen gelegt wird.

