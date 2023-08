LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: MATTEO TAMANINI (FARMACISTA), « LA MIA CANDIDATURA, PER RICERCARE TUTTE LE SOLUZIONI NEL CAMPO DELLA SALUTE »

12.18 - giovedì 31 agosto 2023

Matteo Tamanini, di Arco, farmacista e imprenditore, sarà in campo con la Lista Fugatti Presidente. Un’adesione importante, fortemente legata al territorio e a un solido rapporto di fiducia con la popolazione residente. Un impegno a 360 gradi, il suo, ma particolarmente incentrato nel campo della salute, “in un mondo che deve fare i conti con grandi temi – afferma il dottor Tamanini – come bassa natalità, invecchiamento della popolazione, aumento dei bisogni di cura, carenza di figure professionali, tematiche che sovente nel mio lavoro rivestono una dimensione reale, quotidiana. Ho perciò volentieri aderito all’invito del Capolista e Segretario Spinelli per concentrarmi a ricercare tutte le soluzioni esperibili per poter degnamente rispondere alla domanda: come posso aiutare?”.

“Un grazie al dottor Tamanini per la disponibilità e lo spessore della sua riflessione e della sua proposta. Il suo contributo in un settore delicatissimo e strategico per la qualità della vita delle nostre comunità sarà molto importante. Benvenuto nella nostra squadra”, dichiara Achille Spinelli.