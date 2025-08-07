Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

LISTA CIVICA “INSIEME PER SARDAGNA” * IMPIANTO FUNIVIARIO TRENTO-MONTE BONDONE: «LA PRIORITÀ È IL COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE»”

22.17 - giovedì 7 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

In relazione al confronto pubblico con la popolazione di Sardagna avvenuto il 30 luglio, con tema il nuovo impianto funiviario Trento-Monte Bondone, continuiamo a registrare reazioni a nostro parere non corrispondenti nè alla realtà nè alle intenzioni dei promotori. Dapprima l’assessore Pedrotti e ancora una volta in data 05 agosto l’assessore Gottardi, sempre a mezzo stampa, lamentano il mancato invito al Comune e alla PAT all’incontro da noi promosso.

Riteniamo corretto osservare che i promotori della Lista Civica “Insieme per Sardagna” fin da prime delle elezioni hanno iniziato a chiedere alla Circoscrizione di Sardagna la convocazione di un’assemblea pubblica. La prima richiesta è stata fatta in data 14 gennaio 2025, l’ultima in data 23 giugno 2025. Solo nel momento in cui abbiamo appreso che, a fronte della scadenza delle osservazioni alla Via in data 21 agosto, non ci sarebbero state assemblee pubbliche prima della fine agosto – primi di settembre, abbiamo deciso di organizzare un confronto pubblico con la popolazione.

Per evitare che il coinvolgimento della popolazione iniziasse a cose fatte, abbiamo dovuto sopperire ad una evidente mancanza. Da molti mesi ormai il tema del nuovo impianto funiviario Trento-Monte Bondone era ampiamente dibattuto, tranne che dai “diretti interessati”: i residenti di Sardagna. Questo non ci qualifica come “signor no”, come è stato detto, ma esclusivamente come rappresentanti di una comunità che vuole partecipare in modo attivo e propositivo ad una scelta che graverà in gran parte sul suo territorio.

 

*

Lista Civica “Insieme per Sardagna”

I consiglieri circoscrizionali
Renato Degasperi
Giancarlo Degasperi
Maria Cainelli

