LISTA CIVICA “GENERAZIONE TRENTO” * ELEZIONI COMUNALI: GEAT, «NASCE LA PROPOSTA PER LA CITTÀ, AL CENTRO IDEE – DIALOGO – CONFRONTO»

10.12 - martedì 19 novembre 2024

Claudio Geat, fondatore della Lista Civica “Generazione Trento” e candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del 4 maggio 2025, annuncia con entusiasmo la nascita di una nuova proposta per la città: una lista che sorge sul valore del legame tra le persone e nasce dal desiderio di dare voce a chi non si riconosce più in un’amministrazione che ha deluso le aspettative, non rispetta il territorio e agisce in spregio dei bisogni reali dei cittadini di Trento.

Generazione Trento non ha colore politico, né affiliazioni con partiti nazionali. Non ha bisogno di etichette di destra, sinistra o centro. Questa lista civica, formata da cittadini di diverse estrazioni e ideologie, mette al centro le idee, il dialogo e il confronto costruttivo tra le persone, anteponendoli a qualsiasi ideologia precostituita.

“Il nome Generazione Trento” – dichiara Geat – “racchiude il significato profondo di ciò che vogliamo rappresentare: le generazioni, vero cuore pulsante della nostra comunità e della nostra città. Generazione significa innovazione, creazione, continuità e radicamento nella tradizione. È un concetto che unisce e armonizza: le diverse età, le tappe della vita e le tematiche che animano la nostra quotidianità trovano coesione sotto un unico obiettivo comune.

Crediamo che Trento debba tornare ad essere una comunità fatta di relazioni autentiche, dove i tasselli della società collaborano per costruire un futuro condiviso, perché il valore del legame tra le persone è il fondamento di ogni comunità. Generazione Trento vuole ricostruire questi legami, creando una città dove il dialogo e le relazioni umane siano il cuore pulsante del vivere insieme.”

Il simbolo della nostra lista rappresenta visivamente questi valori:

● Il rosso, simbolo di passione e dedizione verso la nostra gente e il nostro territorio, includendo chiunque viva qui con rispetto delle nostre regole, della nostra città e del nostro ambiente.

● Il verde, a testimonianza del nostro impegno per l’equilibrio con la natura e per uno sviluppo sostenibile per tutti.

● Le montagne, emblema della solidità e del radicamento della nostra comunità al territorio trentino.

● L’aquila, simbolo di libertà e della nostra ambizione verso un futuro migliore per Trento.

Inoltre, la parola GenerAzione contiene un gioco di significati tra “generazione” e “azione”, sottolineando la nostra volontà di agire concretamente per rigenerare e innovare la città, senza dimenticare il rispetto per le nostre radici.

Claudio Geat, in qualità di candidato sindaco, sottolinea:

“La criticità principale di questa amministrazione è la disgregazione. Ci sono troppi comparti stagni nella nostra comunità. Noi vogliamo cambiare paradigma e creare coesione, perché Trento non è solo una città: è una comunità di persone che vivono, condividono e costruiscono insieme. Il nostro obiettivo è ricostruire questo legame fondamentale. E a chi ha voluto creare i presupposti per dividere la nostra comunità va tutto il nostro disprezzo e contro di loro tutte le nostre energie positive”.