LIONS CLUB ROVERETO “DEPERO“ * DONNE E DIRITTI: « UNO SGUARDO DALLA CORTE COSTITUZIONALE, DIALOGO CON DARIA DE PRETIS (12/5 -20.30) »

11.40 - mercoledì 10 maggio 2023

Venerdì 12 maggio 2023 alle ore 20,30 il Lions Club Rovereto Fortunato Depero organizza, presso l’Aula Magna dell’Università a Rovereto in corso Bettini, un evento pubblico dal tema: ” DONNE E DIRITTI: UNO SGUARDO DALLA CORTE COSTITUZIONALE” che vedrà come relatrice la Professoressa DARIA DE PRETIS vice Presidente della Corte Costituzionale.

Nives Tisi

Presidente Lions Club Rovereto F. Depero

Donne e Diritti: uno sguardo dalla Corte Costituzionale Dialogo con Daria De Pretis. Il Lions Club Rovereto Fortunato Depero promuoverà nella giornata di venerdì 12 maggio ad ore 20,30, presso l’Aula Magna dell’Università Di Trento, dipartimento di Scienze Cognitive a Rovereto (Corso Bettini, 84), un evento gratuito aperto alla cittadinanza a tema: “DONNE E DIRITTI: UNO SGUARDO DALLA CORTE COSTITUZIONALE”, che vedrà la presenza sul palco della professoressa Daria De Pretis, Vicepresidente della Corte Costituzionale.

La giornalista Paola Siano sarà la moderatrice della serata, che condurrà i presenti attraverso una riflessione sulle tappe che hanno decretato l’acquisizione dei diritti da parte delle donne. Si parlerà delle leggi e delle sentenze che hanno permesso di aprire la strada per la vera emancipazione delle donne, supportandone la tutela e la difesa dei diritti.

Si affronterà anche il tema dell’uguaglianza tra uomo e donna, riflettendo su come la strada che conduce alla piena realizzazione di questo obiettivo sia ancora molto lunga e tortuosa nonostante, dal punto di vista formale e giuridico, la stessa sia già stata riconosciuta come un diritto fondamentale nel 1957 dal Trattato di Roma e nella Carta dei Diritti fondamentali.

La serata vuole essere un’occasione per tutta la cittadinanza di confronto e riflessione su temi attuali che ogni giorno vengono trattati nei diversi ambiti e nei diversi contesti. L’evento è gratuito ed aperto a tutte le persone interessate.