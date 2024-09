LILT * “PIGIAMA RUN“: «AL VIA LA CAMMINATA NON COMPETITIVA PER SOSTENERE I BAMBINI MALATI DI TUMORE, A TRENTO (20/9)»

20.10 - mercoledì 4 settembre 2024

Venerdì 20 settembre appuntamento in pigiama a Trento per i bambini malati di tumore. Venerdì 20 settembre si tiene a Trento la terza edizione della Pigiama Run: corsa/ camminata non competitiva organizzata da LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento.

L’evento è a scopo benefico: i fondi raccolti con le iscrizioni sostengono i servizi LILT per i piccoli pazienti oncologici. La corsa/camminata si può fare a qualsiasi ritmo, ma l’unico vero obbligo è quello di indossare il pigiama o la camicia da notte, perché come dice il nome stesso, è questo che caratterizza l’evento.

Dopo la numerosa partecipazione nelle prime due edizioni, a Trento si punta ad un nuovo successo. La partenza è prevista alle ore 19.00 da Piazza delle Donne Lavoratrici – quartiere Le Albere – e il percorso si snoda in centro città per circa 4 km.

Importante record 2024 è quello della dimensione nazionale dell’evento: quest’anno si svolgerà infatti nello stesso giorno e alla stessa ora in ben 40 città, grazie all’organizzazione delle locali Associazioni Provinciali LILT. E Trento darà sicuramente bella mostra di sé.

A Trento a partire dalle 17.30, in Piazza delle Donne Lavoratrici dove sarà allestito il village, ci saranno musica, intrattenimento e animazione. Accompagnerà l’evento Radio Dolomiti, media partner locale per l’iniziativa; ci saranno gli spettacoli di Nta Dance School – scuola di danza di Trento – l’arte di strada di Niccolò Nardelli e la possibilità di farsi ritrarre in pigiama da Alice Nainer illustratrice, per portarsi a casa un ricordo molto particolare.

Sono vicini alla Pigiama Run ormai molti amici special, come Yeman Crippa che ha sempre mostrato entusiasmo per questa iniziativa e anche quest’anno ne parlerà sui suoi canali social, e Caterina Cropelli, cantautrice trentina che sarà presente al village. Testimonial nazionali della Pigiama Run sono invece Edoardo Stoppa e Juliana Moreira.

“La Pigiama Run – commenta il prof Francesco Schittulli, presidente della LILT Nazionale – è un grande e corale evento di solidarietà per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno tutto il giorno in pigiama negli ospedali. Ma è anche un momento che promuove la vita attiva e il sano movimento fisico per vivere meglio e prevenire le malattie oncologiche. Ciascuna partecipazione aiuterà a portare avanti in tutta Italia iniziative e servizi gratuiti a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.”

A Trento si corre per sostenere le attività di accoglienza per i bambini e loro famiglie che vengono da lontano per le cure di protonterapia e per permettere a LILT di ampliare questi servizi a favore dei bambini ammalati, con la gestione di un nuovo appartamento e la programmazione di nuovi servizi.

Nel mese di settembre si celebra nel mondo la Campagna del Gold Ribbon (il nastro d’oro) dedicata alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Ecco perché anche la Pigiama Run si svolge a settembre.

“Negli scorsi anni la risposta della comunità è stata davvero molto positiva” sottolinea Mario Cristofolini, Presidente della LILT Trentina. Che prosegue: “è un modo per aiutare in maniera concreta quelle famiglie in difficoltà e mandare loro la nostra energia positiva. Perché la Pigiama Run non è solo la corsa o camminata: è solidarietà, condivisione e divertimento.”

Per chi si iscrive (donazione di 15€ dagli 8 anni in su, 5€ dai 0 ai 7 anni compresi) pettorale e pacco gara fino a esaurimento scorte.

Iscrizioni online fino alle ore 17 del 20 settembre sul sito www.pigiamarun.it/trento.

Info: 0461 922733 e info@lilttrento.it

Iscrizioni: www.pigiamarun.it/trento