LILT – LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI / TRENTO * PROGETTI PER LE SCUOLE: «AGENTI 00SIGARETTE” E “GUADAGNARE SALUTE“, IL 5/9»

07.55 - venerdì 30 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Saranno presentati giovedì 5 settembre i progetti per le scuole di LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento ETS OdV.

Il progetto di educazione alla salute “Agenti 00Sigarette” è sviluppato per le classi quarte della scuola primaria. Questo breve percorso vuol far crescere in bambine e bambine le life skills necessarie per fare scelte consapevoli per la propria salute e per dire no alle cattive abitudini.

Il corso “Guadagnare Salute con la LILT” – in elenco anche sul sito IPRASE fra le iniziative di altri enti – è invece una proposta formativa per docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Vuole offrire competenze e strumenti da tradurre in un progetto educativo per le classi, e indirettamente, per le famiglie.

“Queste attività di prevenzione primaria oncologica sono davvero fondamentali per sensibilizzare sull’importanza di adottare un sano stile di vita fin da piccoli” sostiene Mario Cristofolini, Presidente della LILT Trentina. “Sono percorsi ben strutturati, ideati da formatori e specialisti; docenti e classi possono trovare in LILT un riferimento professionale sempre presente” aggiunge ancora.

Per conoscere meglio l’offerta formativa gli insegnanti interessati potranno partecipare alla live zoom di presentazione giovedì 5 settembre, alle ore 14.00. L’incontro è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione entro il 4 settembre qui https://www.shorturl.at/psENH per ricevere il link e collegarsi all’incontro.