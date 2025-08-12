LIDO PALACE SPA – RIVA DEL GARDA (TN) * ASSEMBLEA SOCI: «RICAVI A +4,10% RISPETTO AL 2024 / PRESENZE +8% / CONFERMATO L’ATTUALE ASSETTO GESTIONALE»

10.49 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Lido Palace Spa: confermato l’assetto gestionale e dati in forte crescita. Si è tenuta ieri, lunedì 11 agosto alle ore 17:00, l’assemblea dei soci di Lido Palace Spa alla quale hanno partecipato tutti i soci.

Nel corso della riunione è stato confermato l’attuale assetto gestionale e, con esso, la composizione del Consiglio di Amministrazione:

• Albert Ballardini – Presidente del CdA

• Emanuela Ceschini – Consigliere

• Disma Pizzini – Amministratore Delegato

Durante l’incontro sono stati condivisi con i soci i principali indicatori di performance della struttura, che evidenziano un andamento positivo per il 2025.

Risultati economici e di performance

L’esercizio registra un aumento dei ricavi del 4,10% rispetto al 2024 e del 7,50% rispetto al budget annuale. La crescita è sostenuta da un incremento sia nelle presenze sia nella tariffa media delle camere.

• Presenze: il dato consolidato al 31 luglio 2025 evidenzia un +8% (dal 77% di occupazione al 31.07.2024 all’85% nello stesso periodo del 2025).

• Tariffa media camere: in aumento del 13,15% rispetto al 2024.

• Le nuove partnership attivate con Condé Nast Johansens e con il club di prodotto Internova stanno già portando ottimi risultati, contribuendo in maniera significativa anche alla destagionalizzazione dell’offerta e all’attrazione di nuovi segmenti di clientela internazionale.

Trend per nazionalità

Il mercato domestico e tedesco nello specifico vede una leggera contrazione: le prenotazioni annuali confermate da ospiti tedeschi scendono al 10,75% (contro il 14,53% del 2024) quelle degli ospiti italiani invece da un 8.93% nel 2024 ad un 4.96% nel 2025 – si tratta comunque di dati che subiranno variazioni durante la stagione.

In controtendenza, il mercato americano registra una crescita importante, passando dal 12,25% del 2024 al 16,17% del 2025, risultato delle collaborazioni e strategie avviate tra il 2024 e il 2025.

Andamento stagionale

Si osserva una fisiologica flessione nelle presenze di agosto, in linea con le previsioni, mentre i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre si preannunciano eccellenti sia in termini di occupazione sia di tariffa media.

Entro gennaio 2026 è inoltre previsto l’audit per la certificazione GSTC, ulteriore conferma dell’impegno del Lido Palace verso la sostenibilità e l’adozione di standard internazionali di turismo responsabile.

Calendario eventi

Il Lido Palace arricchirà la propria offerta con appuntamenti di prestigio, confermando la consolidata attenzione al territorio sia strettamente locale ma anche in ambito provinciale.

• Autumn Festival (ottobre 2025), che vedrà protagonisti tre chef stellati in un’esclusiva rassegna gastronomica per tre serate divise in tre settimane.

• Eventi natalizi con esperienze gourmet e momenti di intrattenimento dedicati agli ospiti come il nuovissimo progetto “The Lido Palace Aurum Collection” dedicata ai lievitati di produzione limitata del Lido Palace.

L’assemblea si è conclusa anche con un sentito ringraziamento a tutto lo staff e ai collaboratori per i prestigiosi risultati ottenuti e con un generale ottimismo e la consapevolezza di poter affrontare la restante parte dell’anno con risultati superiori alle attese, confermando il Lido Palace come punto di riferimento dell’ospitalità di lusso sul Lago di Garda.