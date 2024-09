LICEO STEAM – ROVERETO (TN) * SCUOLA: « VACANZE FINITE, SUONA LA PRIMA CAMPANELLA AL CAMPUS DI VIA MADONNA DEL MONTE»

11.03 - lunedì 2 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con il suono della prima campanella, il Liceo Steam di Rovereto ha dato il via oggi al nuovo anno scolastico presso il moderno campus di via Madonna del Monte 6, inaugurato lo scorso anno. La giornata è stata dedicata all’accoglienza degli studenti delle classi prime, con attività pensate per facilitare l’integrazione e l’orientamento nel nuovo contesto scolastico.

La professoressa Elena Trainotti, principal del liceo, insieme al corpo docente, ha accolto calorosamente i nuovi studenti, offrendo parole di incoraggiamento e motivazione per affrontare questa nuova avventura. “Il vostro ingresso in questa scuola rappresenta un nuovo inizio, un’opportunità per crescere non solo come studenti, ma come persone. Vi invitiamo a esplorare, a essere curiosi e a dare il meglio di voi stessi,” ha dichiarato la professoressa Trainotti nel suo discorso inaugurale.

La cerimonia è stata anche un’occasione per rivolgere un saluto agli studenti delle classi successive, che tornano a scuola con nuove sfide e obiettivi da raggiungere. “A tutti voi auguro un anno ricco di soddisfazioni e successi. Continuiamo a lavorare insieme per costruire una comunità scolastica aperta e stimolante,” ha aggiunto la principal.

Durante la mattinata, gli studenti hanno avuto modo di esplorare gli spazi del campus e di conoscere i loro nuovi compagni e insegnanti. Sono state organizzate attività introduttive per facilitare l’integrazione e creare un ambiente accogliente fin dal primo giorno.

Il campus del Liceo Steam di Rovereto offre spazi progettati per favorire l’apprendimento multidisciplinare, con laboratori attrezzati, aule interattive e aree comuni dedicate alla collaborazione. Con l’inizio di questo nuovo anno scolastico, il liceo prosegue nel suo impegno a offrire un’educazione orientata all’innovazione e allo sviluppo delle competenze. Con l’inizio di questo nuovo anno scolastico, il liceo rinnova il suo impegno a offrire un’educazione di qualità, orientata all’innovazione e allo sviluppo delle competenze.