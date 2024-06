LIBERTÀ AGRICOLA TRENTINA (LAT) * ASSEMBLEA: PREGHENELLA «ETÀ MEDIA MOLTO BASSA NELL’INCONTRO TRA SOCI, SI CAMBINO LE REGOLE DEL GIOCO»

22.05 - venerdì 7 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Giuliano Preghenella, Associazione Libertà Agricola Trentina (L.A.T.)

Una ventata di gioventù e freschezza caratterizza l’agricoltura trentina, con la recente costituzione dell’Associazione Libertà Agricola Trentina (L.A.T.). Un segnale forte e chiaro che arriva direttamente dai nuovi protagonisti del settore.

Giovedì sera, nella suggestiva cornice delle Distillerie Marzadro a Rovereto, si è tenuta la seconda assemblea pubblica della L.A.T., che ha visto una partecipazione sorprendente. La sala era gremita di volti giovani, molti dei quali giunti anche da località remote come la Val di Fiemme, testimoniando un desiderio diffuso di rinnovamento e cambiamento.

Diversamente dalle tradizionali assemblee delle cooperative agricole, solitamente frequentate da persone di una certa età, l’incontro di giovedì ha registrato un’età media molto bassa. Questo fenomeno indica un ritrovato interesse per il settore agricolo, soprattutto quando vi è la possibilità di un dialogo aperto e costruttivo.

La serata è stata caratterizzata da un vivace scambio di idee e domande che hanno spesso interrotto i relatori, a dimostrazione di un pubblico curioso e partecipe. Il presidente dell’associazione, Marzadro, ha accolto i partecipanti invitandoli a visitare la distilleria, offrendo poi un piacevole spuntino prima di procedere con l’ordine del giorno.

Marzadro, insieme agli altri membri del consiglio di amministrazione, ha ringraziato i presenti, ripercorrendo brevemente le tappe che hanno portato alla nascita della L.A.T., avvenuta dopo la significativa marcia dei trattori dello scorso gennaio. È stato inoltre fornito un aggiornamento sugli ultimi sviluppi e gli impegni con l’Associazione Agricoltori Italiani, con cui la LAT è affiliata.

L’assemblea ha rappresentato un’importante occasione di confronto per tutti i settori dell’agricoltura trentina, consentendo ai partecipanti di esprimere le proprie opinioni e porre domande. Unanime è stata la richiesta di porre fine alla delega verso coloro che, negli ultimi anni, si sono dimostrati incapaci di ascoltare e risolvere le problematiche quotidiane degli agricoltori.

Tra questi “altri” vi sono sia le associazioni di categoria sia gli amministratori delle cooperative, che hanno addirittura negato l’uso delle sale per le riunioni della LAT, evidenziando un clima di tensione e contrasto. L’incontro si è concluso in un’atmosfera armoniosa, con i partecipanti che hanno scambiato contatti e si sono dati appuntamento alla prossima assemblea, promettendo di rivedersi in località diverse del Trentino per conciliare al meglio i loro impegni lavorativi.

La L.A.T. si conferma così come un nuovo punto di riferimento per un’agricoltura trentina che guarda al futuro con occhi giovani e determinati, pronta a farsi sentire e a cambiare le regole del gioco.

Giuliano Preghenella Associazione Libertà Agricola Trentina (L.A.T.).