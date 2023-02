LEONARDI (FI) * ASSESSORE BISESTI: « MOZIONE DI SFIDUCIA, FORZA ITALIA RESPINGE L’INTIMIDAZIONE, NO ALLE MINORANZE ARROGANTI »

16.47 - giovedì 23 febbraio 2023

Forza Italia del Trentino-Alto Adige vede nella mozione di sfiducia presentata dai partiti di sinistra trentini contro l’assessore Bisesti per la sua partecipazione alla presentazione di un disegno di Legge a loro sgradito solo un penoso tentativo di imporre, tramite una retorica gonfia e aggressiva, alla grande maggioranza della popolazione che non la pensa come loro le regole per l’attività politica e addirittura della libera espressione di pensiero.

Senza neppure entrare per il momento nel merito del disegno di Legge che mira e rendere trasparente l’attività svolta nelle scuole elementari e medie da soggetti interni ed esterni sui delicati temi della sessualità e della trasmissione della vita, Forza Italia respinge l’intimidazione che la mozione di sfiducia delle sinistre contro l’assessore Bisesti intende portare e, schierandosi come sempre dalla parte delle libertà che richiedono per il loro giusto esercizio responsabilità e trasparenza dell’informazione, riafferma il suo impegno per impedire che minoranze rumorose e arroganti riescano ad imporre nel sentire collettivo la loro forma di pensiero come l’unica accettabile.

Cons.re Giorgio Leonardi (Fi)