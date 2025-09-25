“L’ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA“ *ALLA SCOPERTA DI MORRICONE: «NUOVA DATA A TRENTO, ALL’AUDITORIUM S. CHIARA IL 9/1/2026 ORE 20.00»

12.34 - giovedì 25 settembre 2025

Sotto la direzione di Giacomo Loprieno, l’Ensemble Symphony Orchestra presenta un omaggio unico alla musica del grande compositore italiano Ennio Morricone. Non solo un concerto, ma un percorso suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale Il viaggio incredibile iniziato tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni. L’Ensemble Symphony Orchestra presenta il nuovo programma a Trento e Bolzano!

Il tributo unico alle musiche del grande compositore italiano si arricchisce di nuove pagine in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del M° Morricone per dar vita al nuovo spettacolo “Alla scoperta di Morricone”.

Sono le melodie di MISSION, LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO, C’ERA UNA VOLTA IL WEST, NUOVO CINEMA PARADISO, THE HATEFUL EIGHT, C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, PER QUALCHE DOLLARO IN PIU’, MALENA e che ha caratterizzato l’attività dell’Ensemble Symphony Orchestra nelle scorse stagioni prosegue affrontando altre opere come GLI INTOCCABILI, LA CALIFFA, CANONE INVERSO, INDAGINE SU IN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO e con uno spazio importante per le grandi canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes, Amii Stewart, Joan Baez e Mina in una nuova versione sinfonica.

500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al Maestro.

Dopo il sold out della data di dicembre a Trento e l’enorme richiesta, viene annunciata la seconda data.

NUOVA DATA: 09.01.2026 Auditorium S. Chiara, Trento

Inizio: ore 20

Prevendita biglietti: da subito in tutte le librerie Athesia

Trento: Promoevent , Radio Dolomiti e biglietti online su: www.ticketone.it

ALLA SCOPERTA DI MORRICONE

NUOVO SPETTACOLO

dell´ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA

diretta da GIACOMO LOPRIENO