LEIDAA * TRENTINO – ORSO M49: ON. BRAMBILLA A PRESIDENTE FUGATTI: «RINNOVO LA DISPONIBILITÀ A SPOSTARLO IN ROMANIA NEL SANTUARIO “LIBEARTY DI ZARNESTI”, A NOSTRE SPESE »

11.56 - martedì 5 agosto 2025

“Da almeno un anno la sua amministrazione dichiara di voler trasferire altrove gli orsi detenuti al Casteller per restituire alla struttura la sua funzione originaria. L’orsa JJ4 è già stata trasferita in Germania. Quanto ad M49, Le rinnovo con la presente la disponibilità a prenderlo in carico e spostarlo a nostre spese nel Santuario Libearty di Zarnesti, in Romania, dove a suo tempo abbiamo già effettuato un sopralluogo, ottenuto l’approvazione dei gestori e avviato il dialogo con le autorità locali”. Lo ha scritto l’on. Michela Vittoria Brambilla in una pec inviata al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e alla sua amministrazione.

“La sua autorizzazione al trasferimento – precisa la presidente di LEIDAA e dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell’ambiente – sarebbe un atto di assoluto buonsenso, a vantaggio di tutti: garantiremmo la libertà a un orso oggi prigioniero, restituiremmo al Casteller la sua funzione di recupero della fauna, ridurremmo i costi a carico dei contribuenti.

Le ricordo peraltro che gli animali, in quanto esseri senzienti, devono vivere in un ambiente consono alle loro esigenze etologiche: condizioni che il ridotto spazio del Casteller non può assicurare. Inoltre, con la recente approvazione della Legge Brambilla, in vigore dal primo luglio, tutti gli animali, compresi i selvatici come lupi e orsi, sono tutelati direttamente dalla legge penale. Peraltro le sorti di M49 sono molto a cuore alla popolazione che si è riunita nei giorni scorsi dinnanzi al Casteller per chiederne la liberazione, in occasione di una partecipata manifestazione del movimento Centopercentoanimalisti”.

“Le chiedo perciò – conclude la paladina degli animali – tenendo conto di quanto sopra esposto, di autorizzare LEIDAA a preparare e realizzare, senza oneri per la Provincia autonoma di Trento, il trasferimento di M49 nel rifugio romeno”.