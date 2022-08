LEGA TRENTINO * ROVERETO: ANGELI E DALZOCCHIO, « AGGRESSIONI IN STRADA, QUANTO AVVENUTO ALLA CITTÀ DELLA QUERCIA VA BENE AI BUONISTI DELLA DOMENICA? »

18.17 - mercoledì 24 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Angeli e Dalzocchio: “Quanto avvenuto a Rovereto va bene ai buonisti della domenica?” Le scene alle quali si è assistito a Rovereto dove un migrante ha creato scompiglio per le strade spogliandosi, aggredendo persone e saltando sul tetto di un auto dei carabinieri non possono essere più accettate anche perché ingiustamente troppe volte le nostre forze dell’ordine, alle quali va tutta la nostra solidarietà, si trovano sole e senza il supporto da parte della cittadinanza.

Ci riferiamo soprattutto a quei soggetti, i soliti buonisti della domenica, che in nome del politicamente corretto o dell’accoglienza sono disponibili ad accettare e a giustificare ogni comportamento. Chi ci tutela riteniamo debba avere la possibilità di farlo in sicurezza per sé stesso e nei confronti degli altri.

Si dovrebbero evitare situazioni come quelle viste che non dovrebbero ripetersi più, anche perché vi erano presenti bambini e giovani ragazzi che erano potenzialmente in pericolo.

Il principio della immigrazione incontrollata non riesce a garantire a tutti una vita dignitosa e equilibrata e infatti le file della delinquenza aumentano sempre più: molto spesso queste persone abbandonate e non tutelate possono entrare nel mondo della droga non riuscendo più ad uscirne e causando possibili disagi come quello che è successo a Rovereto.

Ciò ha un costo per la società anche dal punto di vista sanitario.

Come Lega ribadiamo l’estensione del Taser alle specialità della Polizia, l’incremento delle dotazioni, che sono priorità che andranno immediatamente affrontate.

Questo quanto dichiarato in una nota dai Consiglieri della Lega Salvini Trentino Dalzocchio e Angeli.