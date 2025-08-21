Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

LEGA TRENTINO * PINZOLO: «INCONTRO PUBBLICO CON SALVINI E FUGATTI, FOCUS SU ATTIVITÀ ED INIZIATIVE (23/8 ORE 17.30)»

10.26 - giovedì 21 agosto 2025

Sabato 23 agosto la Lega trentina organizza il tradizionale incontro pubblico a Pinzolo con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché Vicepremier, Matteo Salvini che sarà presente dalle ore 17.30 in Piazza Carera.

Sul palco assieme a lui il Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, per fare il punto di un altro anno di attività e iniziative per i cittadini e di lavoro congiunto tra Provincia e Governo nazionale, il tutto coordinato dal giornalista di Libero, Fabio Rubini.

L’occasione, che riunisce ogni anno simpatizzanti e militanti assieme ai rappresentanti nelle istituzioni in un momento di convivialità e di confronto, vedrà alcuni discorsi di saluto dai politici presenti, tra cui il Segretario Provinciale, Diego Binelli, padrone di casa a Pinzolo.

Presenti alla giornata anche l’europarlamentare veronese Paolo Borchia, rappresentante del collegio Nord-Est, da sempre di casa in Trentino, nonché la deputata on. Vanesa Cattoi e la senatrice Elena Testor, assieme ai rappresentanti provinciali e comunali della Lega trentina.

Per l’occasione, ai banchetti della Lega sarà possibile tesserarsi e firmare la petizione a supporto delle Forze dell’ordine: “Difendiamo chi difende gli Italiani”.

In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà presso il Paladolomiti.

 

