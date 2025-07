LEGA * TRENTINO * FESTA A VIGO MEANO 27/7: «DIBATTITO SU SICUREZZA E SVILUPPO TERRITORIALE, CON FUGATTI – OSTELLARI – TESTOR – TONELLI – BINELLI – BISESTI – SEGNANA – MORANDUZZO»

05.50 - lunedì 28 luglio 2025

Lega in Festa a Vigo Meano: Dibattito su Sicurezza e Sviluppo Territoriale nella Terza Edizione.

Si è tenuta ieri, per la terza edizione consecutiva, la festa della Lega alle Gorghe di Vigo Meano (Trento) l’appuntamento che ha richiamato numerosi militanti, sostenitori e simpatizzanti del partito, oltre a diverse cariche politiche locali e nazionali.

L’evento è stato un’occasione di socializzazione e confronto, con un’attenzione particolare al tema della sicurezza a livello nazionale. Sono intervenuti l’onorevole Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, e l’onorevole Alessandro Tonelli, che hanno approfondito le problematiche legate alla sicurezza nel Paese.

Successivamente, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha illustrato il tema dei centri per il rimpatrio, evidenziando la posizione e le iniziative della Lega in merito. I consiglieri provinciali della Lega, Stefania Segnana e Mirko Bisesti, hanno fornito un’analisi dettagliata del bilancio provinciale, mentre i consiglieri comunali Devid Moranduzzo (anche segretario di sezione di Trento) e Loris Ioriatti hanno ripercorso l’attività svolta in Consiglio negli ultimi mesi.

Il segretario organizzativo della Lega, Gianni Festini Brosa, ha dedicato il suo intervento all’imminente evento di Pontida, sottolineando l’importanza e le aspettative per il raduno nazionale. Hanno preso la parola anche il segretario della Lega Trentino, Diego Binelli, la senatrice Elena Testor e Clemente Covi, responsabile enti locali, consolidando la presenza e la visione del partito sul territorio, parlando anche di sicurezza e collegandosi all’evento tenutosi in regione nella mattinata.