LEGA (TRENTINO) * ATTIVITÀ PARTITO: « LUCA BRENA È IL NUOVO SEGRETARIO DELLE GIUDICARIE ESTERIORI, NEL DIRETTIVO MANUEL BINELLI E ALESSIA BAROLDI »

07.03 - domenica 30 ottobre 2022

È Luca Brena il nuovo segretario della sezione Giudicarie Esteriori. È questo quanto è stato deciso dai militanti sabato 29 ottobre durante il congresso sezionale della Lega Trentino per Salvini Premier. Nello stesso pomeriggio è stato rinnovato anche il direttivo che vede inseriti nel nuovo organico Sergio Manuel Binelli e Alessia Baroldi.

Presente al congresso anche il commissario della Lega Trentino Diego Binelli che ha ringraziato i nuovi eletti per la loro disponibilità e per il contributo che hanno deciso di continuare a dare al partito e alla comunità. “Questo è il diciottesimo congresso di sezione della Lega Trentino. Manca ancora un congresso di zona prima del congresso provinciale che si svolgerà il prossimo anno.

La Lega Trentino per Salvini Premier sta responsabilmente portando un contributo costruttivo per aiutare i nostri concittadini in questo difficile periodo. I nostri militanti sono l’anima della Lega ed hanno capito lo spirito che ci sta caratterizzando in queste fasi finali di legislatura. Grazie al loro sostegno ed al continuo impegno sul territorio la Lega dimostra ancora una volta di lavorare per il bene dei Trentini”.