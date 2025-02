LEGA – RIVA DEL GARDA (TN) * AMMINISTRATIVE COMUNALI: COALIZIONE CENTRO DESTRA MODERATO, « IRRICEVIBILI LE “REGOLETTE” PER SCEGLIERE I COMPONENTI CDA E COLLEGI SINDACALI»

18.24 - mercoledì 19 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Siamo ad inviare comunicato condiviso di cui chiediamo la pubblicazione integrale.

A seguito di quanto riportato nei giorni scorsi sulla stampa in merito al tavolo di coalizione di centro destra autonomista siamo a fare alcune precisazioni. Forza Italia, lista Spinelli e Lega Trentino per Salvini Premier, hanno sempre partecipato ai lavori con l’unico interesse di trovare un candidato Sindaco condiviso tra tutte le forze politiche, con il massimo spirito di collaborazione e condivisione, con lo scopo di includere e non escludere qualcuno.

Risultano pertanto irricevibili le condizioni poste, le così definite “regolette” che assegnano a un comitato di controllo non ben precisato, l’onere di scegliere gli eventuali assessori, i componenti dei Cda e dei Collegi Sindacali, le presidenze delle commissioni consiliari, e qualsiasi altro incarico, di fatto un comitato di “vigilanza” sulle liste elettorali, esautorando quindi la figura del Sindaco a mera figura rappresentativa, ma lasciando allo stesso tutte le responsabilità amministrative.

Prendiamo atto del passo in avanti degli ex alleati di governo e confermiamo che nei prossimi giorni Forza Italia, lista Spinelli, Lega Trentino per Salvini Premier oltre a una lista civica, si troveranno per definire programmi e candidato Sindaco in assoluta armonia tra le parti.

In conclusione ringraziamo i consiglieri di maggioranza, che con senso di responsabilità hanno votato il Bilancio nella seduta di ieri del Consiglio Comunale, a differenza da chi si è comportato in maniera differente.

*

Coalizione di Centro Destra Moderato