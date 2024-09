LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE – TRENTO * “PORTE APERTE AL CANILE”: «LOCALITÀ I LAGHETTI, IL 15/9 ORE 14.00»

18.22 - sabato 14 settembre 2024

Un pomeriggio in compagnia, un momento di confronto con il nostro educatore cinofilo e con la nostra veterinaria per avere informazioni sul volontariato e sulla gestione perfetta dei nostri amici animali, tanti gadget e giochi per bambini.

Domenica 15 settembre dalle ore 14.00 il canile di Trento aprirà le sue porte per una grande festa. Invitati a partecipare amici e conoscenti a due o quattro zampe.

Tra gli eventi in programma: la sfilata canina. Iscrizione sul posto.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.