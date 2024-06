LEGA * ELEZIONI EUROPEE: PACCHER, «SE ELETTO A BRUXELLES APRIRÒ UNO SPORTELLO INFORMATIVO A TRENTO A MIE SPESE»

17.48 - giovedì 6 giugno 2024

Lega: Paccher, “Se eletto a Bruxelles aprirò uno sportello a Trento”. “Se verrò eletto al Parlamento Europeo, aprirò uno sportello informativo a Trento a mie spese. Questo sportello sarà un punto di riferimento essenziale per cittadini, associazioni e imprese che fornirà un collegamento diretto con l’Europa.”

È quanto ha annunciato il candidato della Lega Roberto Paccher a conclusione della sua campagna elettorale.

Lo sportello avrà come obiettivo offrire informazioni chiare e precise su opportunità e risorse disponibili a livello europeo, aiutando i cittadini a navigare tra i diversi programmi e iniziative dell’Unione Europea. Inoltre, vorrà fornire consulenza e supporto per la partecipazione a bandi europei e l’accesso ai finanziamenti necessari per progetti di sviluppo sociale e culturale. Infine, avrà il compito di aiutare le imprese locali a comprendere le normative europee, accedere a finanziamenti e sfruttare le opportunità di crescita e espansione sui mercati europei.

“Il mio obiettivo è creare un ponte diretto tra il Trentino e l’Europa, facilitando un dialogo continuo e produttivo. Ritengo fondamentale che il nostro territorio sia pienamente integrato e possa beneficiare delle opportunità offerte dall’Unione Europea – ha spiegato Paccher – credo fermamente che un accesso diretto alle informazioni e ai servizi europei possa migliorare la qualità della vita e stimolare lo sviluppo economico e sociale della nostra Provincia e rafforzare la nostra Autonomia.”