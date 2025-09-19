LEAL * TRENTINO – GRANDI CARNIVORI: «RECUPERA LA CARCASSA DI UN’ORSA IN VAL DI SOLE, LE AUTORITÀ COMPETENTI ASSICURINO LA MASSIMA TRASPARENZA»

11.37 - venerdì 19 settembre 2025

Apprendiamo da una nota ufficiale della Provincia di Trento che nel pomeriggio di giovedì 18 settembre alcuni escursionisti hanno segnalato la presenza della carcassa di un’orsa adulta in un’area in quota della Bassa Val di Sole. Sul posto è intervenuto il Corpo forestale del Trentino, che ha provveduto al recupero dell’animale. La carcassa sarà consegnata all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dove verranno svolte le necessarie verifiche.

LEAL farà accesso agli atti e chiederà di partecipare all’esame necroscopico con un medico di parte, al fine di garantire la massima trasparenza e monitorare le procedure d’indagine.

Gian Marco Prampolini, presidente LEAL, sottolinea: “LEAL seguirà con grande attenzione l’evolversi delle indagini, specialmente in considerazione del sospetto di un possibile bracconaggio. Chiediamo alle autorità competenti di assicurare massima trasparenza e rapidità nell’accertamento dei fatti, e ribadiamo il nostro impegno a sostenere tutte le azioni legali per tutelare la fauna selvatica del Trentino”.

