LEAL-LEIDAA-OIPA * LESSINIA – ABBATTIMENTO DUE LUPI: «PRESENTATO RICORSO AL TRGA, CONTRO IL DECRETO FUGATTI ISTANZA CAUTELARE ANTE CAUSAM »

Le associazioni LEAL LEIDAA e OIPA hanno depositato presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento un’istanza cautelare ante causam contro il decreto firmato dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che autorizza l’abbattimento di due lupi in Lessinia.

Un provvedimento che torna a minacciare la sopravvivenza di una specie protetta a livello europeo – ricordando un precedente decreto, del luglio 2023, poi bloccato da ricorsi delle associazioni animaliste – e che incarica il Corpo Forestale provinciale di procedere subito all’uccisione di due lupi a caso, appartenenti a un branco che sarebbe colpevole di aver predato alcuni animali “da reddito” nella zona.

Tutto questo, ignorando che lo stesso ISPRA – pur concedendo parere favorevole – ha specificato come l’abbattimento non risolva il problema delle predazioni e ha raccomandato piuttosto di rafforzare prevenzione e monitoraggio.

“Si persevera con scelte miopi e anacronistiche – dichiarano le associazioni – che scaricano sugli animali la responsabilità di una cattiva gestione del territorio. Si continua a fingere che non esistano alternative alle uccisioni, ma è dimostrato che le regole di convivenza funzionano. Lo stesso non si può dire degli abbattimenti, che si sono rivelati inefficaci e inefficienti”.

LEAL, LEIDAA e OIPA denunciano l’allarmante gestione dei grandi carnivori da parte delle Province autonome, che oltre a essere eticamente inaccettabile rischia anche di esporre l’Italia a nuove procedure di infrazione sulla gestione della fauna selvatica.