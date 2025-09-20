LAV * TRENTINO – UCCISIONE LUPO:«CRUDELTÀ INAUDITA, SIAMO PRONTI A DENUNCIARE I RESPONSABILI DELLA SUA MORTE»

15.12 - sabato 20 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È stato ucciso questa notte in un pascolo limitrofo a malga Boldera uno dei due lupi condannati a morte a inizio settembre dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Ucciso dal corpo forestale provinciale mentre, secondo il comunicato stampa della Provincia, “stava tentando la predazione di un bovino”.

“È evidente quindi che quel bovino non era stato protetto adeguatamente – dichiara Massimo Vitturi, responsabile area Animali Selvatici LAV – come invece previsto sia dalla direttiva Habitat sia della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”.

L’uccisione del lupo è un fatto di una gravità senza precedenti, tanto più perché l’esecuzione è avvenuta a pochi giorni dal ritorno degli animali allevati nelle stalle di pianura. Si è trattato quindi di un atto di forza utile solo a Fugatti, che ha più volte dimostrato il suo odio nei confronti di lupi e orsi, un vero e proprioanche com strumento di propaganda elettorale.

“Considerato che l’autorizzazione all’uccisione di due lupi, risalente al 4 settembre scorso, è basata solo ed esclusivamente sulle predazioni accertate a malga Boldera, ora analizzeremo tutta la documentazione relativa al pascolo dove ieri è stato ucciso il lupo – conclude la LAV – e siamo pronti a denunciare i responsabili della sua morte!”.